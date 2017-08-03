朝導彈危機：美對華施壓要求更嚴厲制裁朝鮮

圖片版權 Getty Images Image caption 7月28日朝鮮再次試射火星-14洲際彈道導彈，引發國際社會強烈譴責。

美國正向中國施壓，決定在未來幾天是否重新加強聯合國對朝鮮發射導彈的制裁。

自7月4日朝鮮發射第一枚洲際彈道導彈（ICBM）以來， 美國常駐聯合國代表妮基·黑利（Nikki Haley）一直在與中方談判，以擬定制裁決議。

但作為朝鮮主要盟友和貿易伙伴的中國，即使在平壤上周五發射第二次ICBM之後，還未同意採取新措施。

這也再次提出了聯合國安理會該如何應對的問題。

俄羅斯大使瓦西里·內斯坦蒂亞星期三對記者說："在接下來的日子裏，我們就知道是否會有一個決議了。"

日本大使科羅·貝紹（Koro Bessho）表示希望本周將商定制裁決議。他星期二對記者說："我希望我們能夠在幾天內完成（商議）。"

黑利於周日表示："沒時間談話了。"以及"中國必須表態"是否同意新的制裁措施，旨在給朝鮮施壓以改變其行為。

美國大使警告說，一個軟弱無力的決議將會比"沒有更糟糕"，因為它將向金正恩發出一個信號：即全球不願團結起來挑戰他。

美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）預計將於本周末於中國外交部長王毅在東盟在馬尼拉舉行的部長級會議上會晤。

如果美國和中國就決議草案達成一致，安理會則可迅速召開會議，對制裁進行表決投票。

分析：這是個"緊不緊急"的問題

圖片版權 BBC chinese Image caption 約翰·樸(John Park)在亞洲協會香港中心做題為「朝鮮發射洲際彈道導彈：對亞太區影響」的演講。

哈佛大學肯尼迪學院朝韓工作組負責人約翰·樸(John Park)表示，朝鮮還將繼續以目前的步伐研發洲際彈道導彈和核武器。現有的制裁成效不大，中國從朝鮮進口煤等貿易措施雖受到關注。但朝鮮方面在中國市場的活動還未引起足夠關注。

他對BBC中文記者表示，解決途徑包括中國的反腐行動。打擊朝鮮在中國境內的貿易合作伙伴，可延緩和打亂朝鮮的核研發和洲際導彈研發計劃。

約翰·樸表示，現在的制裁到第二個層面，即禁止中國的銀行、公司、個人同禁令單上的朝鮮公司合作。他說："我想外界應該將這方面的制裁效果的預期降低。因為中方認為這是干涉內政的行為。"

此前中國表示，解決朝鮮問題的主要責任在美國。

被問及華府向中國施壓制裁朝鮮是否公平時，約翰·樸表示，這是個"緊不緊急"的問題。軍事行動是華盛頓最後不得已而為之的辦法。

據報道，上周五朝鮮發射的洲際彈道導彈的射程已經可以打到美國本土。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮半島局勢緊張，警鐘不斷

還未放棄

一位美國官員在華盛頓告訴記者，有跡象表明中國凖備採取措施應對朝鮮局勢。

亞洲事務助理國務卿蘇珊·桑頓（Susan Thornton）說："我們希望看到更多快速的行動、更明顯和更迅速的結果，但我認為我們還沒有放棄。"

莫斯科駐聯合國大使說，任何新的制裁都不應該使朝鮮的人道主義危機惡化。

俄方堅持認為，強硬的制裁並不能完全解決朝鮮軍方的試驗項目，俄方的立場也支持中國敦促美國和平壤進行談判的呼籲。

黑利建議削減對朝鮮的石油供應，禁止朝鮮工人或施加新的空中和海上限制，都可能成為聯合國新制裁方式。

美國總統特朗普要求中國要制止朝鮮的核野心。他在上周末憤怒地發推說，他不再允許中國對朝鮮"無所作為"。

中國回擊說，解決危機的主要責任在於朝鮮和美國。