印巴分治：亂世中一段不尋常的愛情故事

圖片版權 COURTESY THE PARTITION MUSEUM, TOWN HALL, AMRITSAR

一件傳統的金色繡花衣，一隻破舊的棕色小皮箱。兩件看似尋常的東西，背後卻有一段不尋常的故事。

繡花衣和小皮箱的主人分別是一女、一男，他們還很年輕，生活在英屬印度的旁遮普邦，是經過雙方家長引見後相識的，剛剛訂婚。

一切都是剛剛開始……

沒成想，印度突然亂了：國破家亡那種天下大亂。

那是1947年。南亞次大陸一分為二：英屬印度分裂為兩個獨立的國家—印度和巴基斯坦。悲哀的是，"分家"的過程充滿暴力、血腥。期間估計有50萬到100萬人喪生，流離失所的人更是難以計數。

上面說到的這對年輕人所在的旁遮普邦恰好處於漩渦的中心。旁遮普西部主要為穆斯林聚居區，歸了巴基斯坦；東部主要為印度、錫克人聚居區，留在印度。

這兩人都是錫克人，但是住在旁遮普西部、也就是去了巴基斯坦的那一邊兒。

當時，不同族群的人相互仇恨，不同宗教派別之間發生激烈衝突，女人被強姦，孩子被殘殺……

一直平安無事的人間，彷彿瞬間就成了地獄？

錫克人、印度人逃往印度，穆斯林人逃往巴基斯坦。這對新人的家庭也不例外。繡花衣、小皮包分別是她和他逃命途中最為珍貴的家當。

男人叫巴格萬·辛格·邁尼（Bhagwan Singh Maini），30歲，家在棉瓦裏（Mianwali）。他的三個兄弟已經死於暴亂。那天，他把自己的各種證件、家裏的房契等重要文件塞在破舊的小皮箱裏，逃了出去。

女人叫普裏塔姆·考爾（Pritam Kaur），22歲，家在250公里外的古吉蘭瓦拉（Gujranwala）。一天，家人把她悄悄送上開往阿姆利則（Amritsar）的火車。

普裏塔姆抱著兩歲的弟弟一路逃難，跨過鮮血染紅的邊界。她的背包中，是她最最珍惜的財產：那件繡花衣。

沒有成為嫁衣的繡花衣，是天下太平時她美好生活的象徵，一針一線中，也曾充滿了她對未來婚後生後的憧憬。

印巴分治引起的人口流動算得上人類歷史上規模最為龐大的一次。大約1200萬人跨越新設的國界，其中就包括普裏塔姆和巴格萬這對年輕的戀人。

阿姆利則城附近出現許多、許多擁擠的難民營，普裏塔姆和巴格萬最後也都流落進了難民營。

一天，衣衫襤褸、饑餓不堪的難民又排起大隊等著領飯。奇蹟發生了：普裏塔姆和巴格萬居然排在同一隊！

聽起來像不像是寶萊塢？但是，這是絶對真實的故事。

圖片版權 COURTESY THE PARTITION MUSEUM, TOWN HALL, AMRITSAR Image caption 100萬人逃難，兩個人偶遇的概率有多大？

巴格萬的兒媳庫吉·邁尼（Cookie Maini）向BBC介紹了兩人當時悲喜交集的心情："他們有說不完的話要傾訴，告訴對方自己家裏發生了哪些悲劇，猜想是不是命運之神的眷顧讓他們在難民營裏巧遇、重逢……

後來，這兩家的其他人--或者更凖確地說，是家裏剩下的其他人也都團聚了。

1948年8月，普裏塔姆和巴格萬有情人終成眷屬。婚禮只能用一個字來形容：肅穆。因為，兩家人其實都還沒有從那段恐怖的經歷中恢復過來。

普裏塔姆穿上自己心愛的繡花衣，巴格萬從小皮箱裏 拿出各種證件、文件......

兩人開始在一起的新生活。

巴格萬加入旁遮普邦司法部門，成了公務員，政府賠償給他一套小房子，他帶著妻子搬去了盧迪安納（Ludhiana）。

生活總算安穩下來。他們先後生了兩個孩子，後來兩個孩子都成了公務員。

30年前，巴格萬病逝，享年70歲；15年前，普裏塔姆病逝，享年77歲。

命運，是有情，還是無情？逃難路上，巴格萬和普裏塔姆以為再也沒有可能共度今生，命運又給了他們一個機會.......但是，數以百萬計算的逃難人中，兩個人能巧遇、重逢，概率有多大呢？兒媳庫吉說：

繡花衣和小皮箱是人生"可以失而複得的見證"。

圖片版權 COURTESY THE PARTITION MUSEUM, TOWN HALL, AMRITSAR

現在，繡花衣和小皮箱成為阿姆利則印巴分治博物館中最為珍貴的展品。

博物館位於新修複的市政廳，去年10月開張。今後將用照片、信件、口述錄音、難民實物、官方文件、簡報等各種展品重現印巴分治那段動蕩的歷史。

博物館負責人馬利卡·阿魯瓦利（Mallika Ahluwalia）說，他們將擁有有關印巴分治最為全面、綜合的檔案記錄，是世界獨一無二的。

觸目驚心的黑白照片，展示印度人、穆斯林人的逃難隊伍；牛車上堆滿了他們帶往新家的日用品；數以百萬計的人走上逃亡路；一個車隊足有10英里長；火車上沾滿血跡；沒有多少警察、士兵平息暴亂......

歷史學家拉瑪昌德拉·古哈（Ramachandra Guha）說，（那時）保護英國人的生命安全成了"至關重要的"；暴力衝突中女人受傷害最為慘重，數十萬被綁架，並不是所有人都僥倖生還。

農民、藝術家、政府工作人員、商販、苦力......全國上下流離失所的人難以計數，湧進擁擠的難民帳篷城。到1950年，僅在加爾各答就有20萬難民。

圖片版權 COURTESY THE PARTITION MUSEUM, TOWN HALL, AMRITSAR Image caption 分治幾個月後，血腥暴力仍在持續

分治幾個月後，血腥暴力仍在持續。10月，旁遮普一家報紙的頭版報道講述了那裏的局面混亂和人們的絶望：

武裝暴徒攻擊小村；停電，城鎮陷入黑暗，"月亮升起來幫助數以百萬計的難民"；霍亂泛濫；洪水；困在難民營中的人等著救援。

1947年10月，印度第一任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）寫道，"民生依然如噩夢，一切都陷入混亂。"

印巴分治博物館希望，看到這件繡花衣和小皮箱、聽到巴格萬和普裏塔姆的故事，能幫助人們懂得作家蘇尼爾•基爾納尼（Sunil Khilnani）筆下描述的那種：

"印度（誕生）核心那些難以言喻的悲哀"。