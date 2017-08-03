超感人 美國女子臨終前終於喝到家鄉的奶昔

圖片版權 Facebook Image caption 50歲的艾米莉在品嚐到家鄉的奶昔後欣喜萬分。

美國華盛頓特區附近的一名女子在臨終前終於喝上了來自家鄉俄亥俄的奶昔。

此前，這家俄亥俄餐廳在得知艾米莉（Emily Pomeranz）的願望後，穿過大半個美國，終於在她去世前四天將抹茶奶昔送到了她手中。

這個願望是艾米莉的朋友山姆·克蘭（Sam Klein）幫她實現的。

上周一，這被抹茶奶昔終於抵達了艾米莉的病牀前。但四天後，她離開人世。

"奶昔任務"

同樣在克利夫蘭長大的山姆在艾米莉去世前看望她，並問她有什麼願望想要實現。"她微笑著說，'我希望能夠再喝一杯Tommy's的抹茶奶昔'，"山姆回憶道。

於是，山姆就在網上找到了這家餐廳的電郵地址，併發送了郵件。

"幾天以後，我收到了Tommy's的老闆湯米·法羅（Tommy Fello）的電話。湯米說：'是的，我們會想辦法做到'，"山姆在臉書上寫道。

法羅周二在接受克里夫蘭電視台採訪時說，在47年經營餐館的職業生涯中，他從未接過這樣的請求。

"我甚至不確定我們是否真能做到，"他說，身邊的一些朋友將此稱為"奶昔任務"。

在與山姆通過電話後，法羅立刻奶昔放在乾冰上，並花了123美元隔夜快遞。最終，飲料在穿過370英里後抵達了艾米莉的病牀前。

山姆說，50歲的艾米莉在品嚐到家鄉的奶昔後欣喜萬分。