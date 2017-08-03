俄國干預大選：「大陪審團招募」 調查升級

圖片版權 Reuters Image caption 負責調查此案的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）曾招致特朗普的批評。

針對俄羅斯干預去年美國大選的調查升級。來自多個渠道的報道指，負責調查此案的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）已經招募了一個大陪審團。

路透社報道說，這一陪審團已經就去年6月特朗普總統之子與俄國律師的那次會面發出傳票。

當時，那名俄國律師曾對小特朗普說，她手上有能對希拉里構成「殺傷力」的「黑材料」。

在美國的司法系統中，大陪審團的設立，旨在考慮證據是否足夠用來就刑事審判進行起訴。不過，大陪審團並不決定可能的被告是否有違法行為。

特朗普任命的專門回應俄羅斯調查的白宮特別顧問泰·柯布（Ty Cobb）周四（8月3日）說，沒有理由相信總統本人正在接受調查。

此前，特朗普曾暗示將開除穆勒。不過柯布表示，白宮將對調查全力配合。

包括中情局和國家安全局在內的情報機構認定，俄羅斯企圖干預去年美國的總統選舉。

俄羅斯對此矢口否認，特朗普本人也多次公開質疑情報機構的中立性。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普會被彈劾嗎？

事態升級

BBC駐華盛頓記者安東尼·澤克（Anthony Zurcher）分析認為，這一最新進展表明事態愈發嚴重。"很明顯，調查已經開始集中在總統的核心集團。"

澤克表示，這一進展並不讓人驚訝。但從程序上說，這是最終導致刑事起訴的必要一步。"至少，這是穆勒可能進行更大動作的跡象——擴展調查的範圍。"

在過去，當有關俄國調查的大新聞發佈後，特朗普總統都會言詞激烈地回應。

美東時間周四晚些時候，特朗普將在西弗吉尼亞舉行的一個集會上講話。分析人士預計，特朗普會在這次講話中回應最新的進展。