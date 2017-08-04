被綁回國還是主動自首 越南石油「外逃貪官」案撲朔迷離

圖片版權 Reuters Image caption 鄭春成在越南國家電視台上「認罪」的畫面。

德國政府指控越南當局，擄走在德國尋求政治庇護的越南前石油公司高層。但該石油公司高層隨後在越南國營電視台現身。

鄭春成（Trinh Xuan Thanh）表示，他回到越南後，已向越南當局自首。

德國外交部曾指，鄭春成是被強行擄走，形容今次事件違反德國與國際法的程度「史無前例」。

鄭春成被指造成國有石油公司「越南石油」（PetroVietnam）1.5 億美元（約 10 億人民幣）的虧損。

「我沒有想得很清楚就決定躲起來，在此期間，我漸漸想明白我應該回國，面對真相、承認錯誤及道歉。」51 歲的鄭春成在越南國營電視台上表示。

該電視台又引述一份聲稱是鄭本人於 7 月 31 日簽署的悔罪書，當中鄭稱：「因為恐懼，我決定逃往德國躲藏，但在當地我過得很不穩定，也很不安。」

「於是我回到越南，向調查當局自首。」

德國政府已驅逐一名越南駐柏林使館情報人員離境，並要求越南當局准許鄭春成回到德國。

被迫認罪？

鄭春成在德國的律師佩特婭·舒拉根赫夫 （Petra Schlagenhauf）對越南當局予以譴責。

「這是一場強迫的『認罪』…他是被綁架的。我們清楚、德國警方清楚，德國政府也清楚。」舒拉根赫夫以電郵回覆 BBC 表示。

「我為客戶的健康狀況感到憂慮。他看起來很不好。」

圖片版權 AFP Image caption 鄭春成被控造成越南國家石油公司高達1.5億美元的巨額虧損。照片攝於德國。

現時仍不清楚鄭春成在越南是否有律師代表。越南電視上時有播出法院審訊過程。

越南是個一黨專政的國家，不容許民眾表達異見；不過，當地異見人士仍就今次綁架事件，公開批評當局。

一名越南外交部發言人早前表示對德國政府的取態感到「十分可惜」。

「越南非常尊重越德關係，亦希望與德國的策略性合作伙伴關係得以繼續發展。」她補充道。