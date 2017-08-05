聯合國即將表決新制裁決議 減朝鮮1/3出口

圖片版權 AFP Image caption 7月29日，平壤一個廣場上的屏幕播放試射洲際導彈成功的新聞。

聯合國安理會周六晚些時候將對美國提出的新一輪制裁朝鮮決議進行表決。

一位外交官向法新社透露，新一輪制裁包含了更加嚴厲的措施。如果得以執行，將讓朝鮮減少約1/3的出口，價值達到30億美元。

擁有否決權的中國和俄羅斯成為決議能否通過的關鍵。但美國方面透露，經過一個月的協商之後已經和朝鮮的主要貿易伙伴中國達成了默契。

圖片版權 Reuters Image caption 鴨綠江上的大橋是中朝貿易重要通道

聯合國安理會計劃在格林尼治時間周六晚上7點進行投票表決。

法新社看到的文本顯示，決議草案中的措施包括，禁止朝鮮出口所有煤炭、鐵礦石及鐵製品、鉛礦石及鉛製品。禁止朝鮮出口產品還包括魚類和海鮮。這些貨物每年的出口總額大約為30億美元，利潤達10億美元。

一位外交官向媒體簡要介紹了草案內容，他表示對於中俄兩國投支持票"很有信心"。

新一輪制裁當然也得到了歐洲國家、日本及韓國的支持。美國領頭制訂的這項制裁決議是對朝鮮7月4日發射洲際導彈的回應。頂峰而上的朝鮮在7月28日又再次試射洲際導彈，並聲稱該導彈已能覆蓋美國本土。

制裁措施還包括，禁止朝鮮增加外派勞務人數，禁止和朝鮮方面新成立合資公司，禁止向現有合資公司進行新的投資。

制裁草案譴責朝鮮"大規模轉移稀有資源，以發展核武器和進行昂貴的洲際導彈開發項目"。

這將是2006年朝鮮首次進行核試驗以來對朝第7輪制裁，此前的制裁沒有讓朝鮮停下發展核武器和洲際導彈的腳步。

聯合國安理會去年通過了兩項決議，加入了經濟制裁手段。美國則通過各種途徑對中國施壓，朝鮮90%的貿易來自中國。

圖片版權 Donald Trump / Twitter Image caption 特朗普曾在推特上指責說：「中國和朝鮮貿易在第一季上升差不多40%。中國和我們合作還是這樣──不過我們還是要嘗試一下！「

沒有禁運石油

制裁草案將國有的朝鮮外貿銀行（Foreign Trade Bank）列入了黑名單。這家銀行是朝鮮最大的外匯交易銀行。聯合國可能要求凍結其資產。

制裁還可能包括限制和技術相關的貿易，以防止朝鮮用於軍事項目。

違反聯合國決議的朝鮮船隻可能會被聯合國成員國的所有港口禁止停靠。

但制裁決議草案並未將石油禁運列入其中。有說法稱禁止向朝鮮運輸石油會嚴重打擊該國經濟。

中俄兩國一直警告稱制裁不應該加劇朝鮮的人道主義危機。