印巴分治70年 對中國影響幾何？

圖片版權 Getty Images Image caption 印巴兩國邊境軍人換崗儀式：氣勢比武。

在印度和巴基斯坦即將分別慶祝獨立日（國慶）之際，人們重新回顧70年前大英帝國下屬的印度次大陸分治的歷史，及其對後來中國的國際關係產生的深遠影響。

目前總人口約17億的南亞次大陸與其北方的中國各佔世界總人口的約1/5之多。聯合國預計，佔南亞土地面積約3/4的印度一國的人口將在7年內超過中國。要預計南亞對世界未來的重大影響，無法忽略70年前南亞次大陸在暴力和流血中分裂為印巴兩大國家的歷史。

南亞是世界古文明發源地之一，又是佛教、印度教等宗教的發源地。但因為複雜的歷史、宗教、種族、文化、經濟、政治等原因，比如歷史上受到亞歷山大大帝、波斯帝國、阿拉伯帝國、土耳其帝國、蒙古帝國等入侵征服，曾有很多次民族融合分化，因此形成多達兩千多種類的多元文化，語言數百種，為後來試圖以大一統方式治理南亞的歷代帝國統治者留下似乎無法破解的難題。

古文明的浩劫

1947年，受到二戰摧毀性衝擊、國內問題堆積如山的大英帝國在南亞已經無法維持，在和南亞最大的印度教與穆斯林政黨領導人商定後，決定"分治"。1947年8月9日，此前從來沒有訪問過南亞、來自倫敦的律師拉德克利夫勳爵領導的劃界小組在5周內潦草劃出國界。5天後（14日），以穆斯林為主導的巴基斯坦獨立當天，國界線對外宣佈，次日，印度宣佈獨立。

圖片版權 Getty Images Image caption 1947年，印度民族主義領導人尼赫魯（左），大英帝國末任印度總督蒙巴頓勳爵和全印穆斯林聯盟主席真納（右）討論分治問題。

匆忙潦草的分治計劃沒有給南亞帶來和平與穩定。相反，重重舊賬，又被狂熱的民族主義新仇點燃，把南亞次大陸投入一片刀山火海，印度和巴基斯坦兩個國家由此在血與火中，在痛苦和希望中誕生了。

這是人類歷史上最嚴重的一次人道災難之一：1947年的分治期間，次大陸的印度教、錫克教徒與穆斯林之間爆發了大規模的暴行，種族、宗教仇殺，暴亂，加之饑荒、疫病等，造成約百萬人口死亡，數百萬人受傷，約1千兩百萬人無家可歸。一些地方屍橫遍野，斷垣殘壁，慘絶人寰。

BBC烏爾都語部的高級製作人賈韋德·蘇穆羅對BBC中文表示，印巴分治對亞洲產生了深遠的影響，對中國來說，分治導致次大陸直接分裂為兩國，而後來在歷史上巴基斯坦繼續分裂。中國和印巴分治無直接關係，但印巴分治對中國客觀上產生的效果是：無論如何，中國都不再會在南方次大陸上面對一個更巨大的敵對國家的可能性了。

賈維德指出，分治沒有經過認真的邊界和社會規劃而匆草進行，不僅沒有解決多少次大陸的矛盾，反而製造出更多矛盾和問題，為後來數十年中印度、巴基斯坦、孟加拉等等國內外矛盾和長期的敵對埋下了伏筆。

圖片版權 Getty Images Image caption 1947年3月，阿姆利則市要求該市加入巴基斯坦的穆斯林和要求該市加入印度的印度和錫克教徒發生嚴重的暴力衝突，城市很多地方淪為斷垣殘壁。

人間煉獄

分治宣佈前後，特別是在旁遮普等地爆發了不同種族宗教人士之間的瘋狂攻擊和大屠殺，難以計數包括老人、婦女、兒童在內的人民被殺戮、綁架、強姦、攻擊，無數的房屋財產被焚毀。人們紛紛逃往和自己宗教信仰相同的地區。目擊者稱，一些載滿難民的火車半路被截停，等火車抵達目的地，車上除司機外已經沒有生存者。

大約1450萬人逃過突然宣佈的國界，成為是人類歷史上最大規模之一的難民遷移。

這些難民很多聚集到大都市附近，形成巨大的貧民窟，繼續給兩國各自造成嚴重社會隱患。在此之後的10年裏，這些難民中多數才逐漸得到安置。

匆忙分治造成的地緣政治、文化、宗教、種族的深刻鴻溝並未得到修補，相反在後來的70歷史中持續存在下來，並不斷釋放動蕩的力量。

兩國首都雖然相距並不遠，但即使到今天，新德里和伊斯蘭堡之間也沒有直達的航班飛機。

自由的代價

圖片版權 EPA Image caption 時至今日，印巴在克什米爾停火線附近仍時有武裝衝突。圖為印軍士兵。

印巴分治讓主張分治的人士和團體認為獲得了自由和解放，但慘痛的經歷給印度和巴基斯坦兩國人民帶來了無法忘卻的慘痛回憶，仇恨的種子在無數人心中撒下，鋪墊了之後70年裏的新仇舊恨。

印巴分治並未解決新獨立的兩個國家間的邊境和領土爭議，目前兩國最大的爭議在於接壤中國的克什米爾地區。在後來70年裏，印度和巴基斯坦兩國間爆發了三次大戰，以及時緩時急、持續至今的小規模衝突。

1947年，由在次大陸獨立運動中一直在政治、經濟、人口等方面地位相對較弱的穆斯林組成的巴基斯坦，分治的災難遠未結束：巴基斯坦被分為在印度西邊的西巴基斯坦（現巴基斯坦）和在印度東邊的東巴基斯坦（現孟加拉）。

1947年分治時流亡到東巴基斯坦的比哈爾穆斯林和孟加拉穆斯林之間的種族、語言、文化差異在政治經濟矛盾下1971年演變成不可調和的衝突，在印度軍隊擊敗巴基斯坦軍隊的戰爭支持下，孟加拉國成立，巴基斯坦被分裂為兩國。這次分裂又伴隨著一次不同種族、宗教派別群眾之間殘忍的大規模攻擊和仇殺。

中國無暇南顧和西藏問題

正當1947年印巴分治、次大陸一片混亂之際，中國也陷入了二戰結束後逐漸開始的國共大規模內戰，中央政府無暇南顧。

但中國和南亞的歷史文化聯繫卻無法割斷，特別是對南亞的文化、語言等有千絲萬縷聯繫、和南亞多國直接接壤的西藏地區。

現在歷史學者認為，出乎當時對世界可施加決定性影響的蘇聯和美國的意外，也可能出乎南亞統治者的意外，被認為相對弱小的中國共產黨領導的軍隊1949年之後拿下除了台灣、香港等少數地區的中國大部地區（外蒙古在蘇聯控制下獨立），包括新疆和西藏，一個前所未有的東方大國出現在次大陸的北方。

和過去的中國曆朝歷代與國民黨政府不同的是，新疆和西藏不再由地方政府左右，而與北京保持一致不二的外交和國防政策。

長期以來次大陸和中國之間的模糊劃界問題，包括清政府與大英帝國之間的合約與分歧，也在次大陸分治、民族主義意識強烈的新時期再次凸現出來。

中印交惡與中巴結盟

中國並沒有在南亞的分治中起任何作用，但南亞分治及後來的印巴分別的外交行動卻影響了中國的外交走向。

50年代初，巴基斯坦還是美國在亞洲反共軍事同盟國成員，印度和中國卻同在倡導發展中國家"和平共處五項原則"的口號下立場更為接近。不過，中國對分治後的兩國均未敵視，中國1950年同印度建交，1951年即與巴基斯坦建交，巴基斯坦也是和中國建交的第一個穆斯林國家。

但西藏問題和流亡海外藏人的精神領袖達賴喇嘛出走得到印度收留，使得與美蘇均開始交惡的北京感覺得到美蘇支持的尼赫魯治下的印度"企圖干涉中國內政"。特別是在50年代末60年代初中國與美蘇交惡、台灣威脅反攻大陸、國內經濟陷入困境之際，北京認為印度在中印邊界劃分問題上步步進逼、毫無談判妥協的姿態和邊境的敵對行動更讓中國倍感威脅外，台灣國民黨蔣介石政府與印度尼赫魯政府（在中印邊界衝突後）的秘密往來使北京難以容忍。

於此同時，巴基斯坦則不滿美國和蘇聯在巴印、巴阿（阿富汗）爭端等問題上巴方認為偏袒印度的態度，在與印度的長期敵對狀態下的巴基斯坦和與印度爆發邊境戰爭的中國迅速接近。

中國則依靠巴基斯坦在北京與華盛頓之間牽線搭橋，打破外交孤立，與美國最終建立外交關係。

中國崛起

南亞分治結果產生的印巴兩國在90年代末都進行核武器試爆，讓他們之間的敵對進入了一個可能影響全球的、令人擔心的新階段。時至今日，印巴在克什米爾停火線附近仍時有武裝衝突。

在21世紀，中國迅速發展成為世界第二大經濟體之際，印度近年來也開始進入迅速的經濟發展階段，與中國同被西方經濟學者認為屬"金磚國家"、"新興市場"。國際學者越來越關注被稱為"龍象之爭"的中印兩國全方位競爭。

中國和巴基斯坦半個世紀以來保持著"全天候"的政治、經濟、軍事、科技友好合作關係。中巴關係被稱"不同社會制度、不同歷史文化國家間關係典範"。

近年來，中國倡導的"一帶一路"得到巴基斯坦的積極響應。連接新疆和瓜達爾的"中巴經濟走廊"開建，中國獲得瓜達爾港的建設和運營權，印度認為中國打通了南下印度洋的通道。北京和伊斯蘭堡均稱，未來中巴關係還會繼續沿著這個方向繼續前進。

新德里對中巴關係以及中國與其它南亞國家關係發展保持戒心，這常常在印度媒體上體現出來。雖然在冷戰結束後中印關係改善，但兩國在邊境問題上的爭端仍時而凸現。

中印兩國在邊境爆發的戰爭雖然過去半個世紀，邊境問題不僅沒有解決，還數次出現緊張軍事對峙，包括 1967年再次發生小規模武裝衝突。近期，中印在不丹（印度宣佈武裝保護）與中國邊境上的洞朗地區的對峙又一次把兩國爭議推上風口浪尖。

在南亞分治70年到來之際，試想如果沒有當年印巴分治，中國和南亞的歷史又將如何書寫？