聯合國安理會通過對朝鮮實施「本世代最嚴格」制裁

圖片版權 KCNA Image caption 朝鮮在7月4日試射了洲際導彈之後，美國敦促聯合國制定更加嚴厲的制裁措施。

聯合國安理會同意對頻頻進行導彈試射的朝鮮實施「這個世代最嚴格的」制裁。

聯合國安全理事會15個成員國周六（8月5日）無異議通過2371號決議案，禁止朝鮮出口並限制外國資金在朝鮮的投資。

美國常駐聯合國代表妮基·黑利（Nikki Haley）表示這是「這個世代對任何國家實施的最嚴格的制裁」。

美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）及朝鮮外務相李勇浩都出席8月5日在菲律賓首都馬尼拉召開的東盟外長會議。美國官方表示，朝鮮核問題將會是東盟外長會議的主要議題，但沒有為此舉行雙邊會談的計畫。

圖片版權 Getty Images Image caption 7月28日朝鮮再次試射火星-14洲際彈道導彈，引發國際社會強烈譴責。

朝鮮在七月進行了兩次洲際彈道導彈試射，宣稱已具備攻擊美國本土的能力。

但專家質疑導彈成功射中目標的機率。

韓國、日本和美國譴責朝鮮的導彈試驗，並提倡實行新一波的制裁方案。

對中國出口煤、礦石和其他原料是朝鮮少數獲得現金的方法。

根據估計，朝鮮每年出口價值約30億美元的貨物，制裁實施後，預估朝鮮每年將會損失10億美元。

圖片版權 Reuters Image caption 美國常駐聯合國代表妮基·黑利。

美國代表黑利表示，安理會將朝鮮試射導彈的懲罰措施提升至「一個全新的層級」。

「今天聯合國安理會集合起來，對朝鮮獨裁者發出通知，」黑利在投票結束後說，「朝鮮不負責任而且草率的行為將會為這個政權帶來昂貴代價。」

黑利也稱讚中國在這次投票中所持的立場。

中國如何看待制裁？

今年稍早，中國暫停向朝鮮進口煤炭，目的是對朝鮮施壓。

但顯而易見地，截至目前的多次制裁並無法嚇阻朝鮮開發導彈。

中國具有聯合國安理會否決權。中國身為朝鮮唯一的國際盟友，在過去曾保護朝鮮權益，在這一輪制裁也投下贊成票。

圖片版權 Reuters Image caption 中國外長王毅參加在菲律賓首都馬尼拉召開的東盟外長會議。

中國外長王毅在馬尼拉表示，對朝鮮制裁是「必要的」但「不是最終目的」。

王毅在記者會上表示，新的制裁一方面是針對朝鮮違反安理會決議做出必要反應，以更有效遏阻朝鮮的核導開發進程。另一方面強調要用外交和政治手段，重啟六方會談，透過會談方式實現朝鮮半島無核化的目標，避免局勢緊張升級。

中國常駐聯合國代表劉結一表示，安理會協商一致通過這項決議，表明世界「對朝鮮半島核問題的一致立場」。

他對美國的聲明表示歡迎。美國在聲明中表示這項決議不是要推翻朝鮮政權，也不是以統一朝鮮半島為優先。

但俄羅斯代表批評美國在韓國部署薩德導彈防禦系統，呼籲暫停部署。

英國常駐聯合國代表裏克羅夫特（Matthew Rycroft）說：「朝鮮必須全權承受我們今天所頒布的決議。」

「事情本來不必到這個地步。朝鮮應該要放棄挑釁，應該要放棄升級武力。」

南北朝鮮會晤？

圖片版權 EPA Image caption 朝鮮外務相李勇浩出席8月5日東盟外長會議。

可以說是與世隔絶的朝鮮近來的導彈及核試驗遭到周邊國家的譴責。

韓國表示可能在於本周末舉行的東盟會議中與朝鮮談話。

韓國外交部長康京和表示，願意在「機會自然發生」的情況下與朝鮮外交部長對話。

東盟外長會議正在菲律賓馬尼拉召開。韓聯社報道，康京和會「審慎期待」在東盟論壇上與朝鮮外務相李勇浩會面。

「如果機會自然發生，我們會對話。」康京和對韓聯社表示。

「我會傳達我們對朝鮮停止挑釁的期望。並且傳達我們對於建立區域和平進行談話的正向回應。」

美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）也出席東盟外長會議。朝鮮核問題被認為將是主要議題。

在會議開始時，東盟成員發佈聯合聲明，表示對「嚴重威脅和平」的朝鮮核問題「嚴正關切」。