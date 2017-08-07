朝鮮核問題：中美韓支持制裁但立場仍有不同

圖片版權 Reuters Image caption 王毅在馬尼拉表示，他與朝鮮外長進行了非常全面的對話

中國在聯合國安理會上對美國起草的新一輪對朝鮮制裁方案投了支持票，但這並不代表，中國在朝鮮核問題上立場與美國完全一致。

美國總統特朗普與韓國總統文在寅在周一（8月7日）通電話，同意對朝鮮施以最大限度的壓力，中國官媒則發表評論文章，指制裁並不是解決朝核問題的最終辦法。

安理會在周六（8月5日）全票通過對朝制裁新方案，將禁止朝鮮煤炭、鐵礦、鉛礦以及海產品等四個行業的出口，並要求各成員國不再增加朝鮮勞工輸入和與朝鮮開展新合作項目，這個方案預計將令朝鮮出口收入減少三分之一。

新一輪制裁是針對金正恩政權在7月份進行的兩次導彈試射。

中國是朝鮮最大的貿易合作國家，中國對經濟制裁方案的態度是制裁能否有效實施的關鍵。

最大限度施壓

朝鮮導彈項目發展的速度令各方關注，美國關注朝鮮是否會在短期內擁有可以觸及世界大部分地區的遠程導彈。

韓國總統辦公室發言人透露，在周一的通話中，特朗普與文在寅均表示，會繼續合作向朝鮮施壓，特別是在8月稍後的美韓聯合軍演之前。

文在寅還表示，對話的大門仍然向朝鮮開放。

美國白宮則發表聲明指，特朗普與文在寅均表示，朝鮮對美國、韓國、日本以至世界其他國家仍然面臨朝鮮的直接威脅，承諾會全面執行對朝鮮的制裁方案。

中國：對話仍是關鍵

聯合國方案通過之後。中國外交部長王毅與朝鮮外長李勇浩於周日在菲律賓的東亞合作系列外長會議期間進行了對話，勸籲平壤停止核武器以及導彈試驗。

王毅指，他敦促李勇浩遵守聯合國決議，但未透露李勇浩如何回應。

王毅還表示，制裁是需要的，但這並不是最終目的，中國仍然希望重啟對話。

圖片版權 EPA Image caption 朝鮮外長李勇浩參加了地區外長系列會議

他說，他已經勸告朝鮮冷靜對待新決議，不要再繼續進行武器試驗挑釁節點國際社會。

王毅指出，聯合國決議通過後，半島局勢到達了一個「非常關鍵的節點」，呼籲各方「本著負責任的態度作出自己的判斷、決定自己的行動，尤其是要避免局勢輪番升級」。

中國表示將會全面執行聯合國的制裁方案，但重申制裁不是最終的解決辦法。

中共黨報《人民日報》海外版在周一發表評論文章，稱對朝制裁有必要，但不可能作為解決朝核問題的唯一手段。

文章指，中國在聯合國的制裁方案決議中「再次發揮責任大國作用」。

文章強調聯合國決議的「公正性不應被忽視」：「制裁措施要最大限度避免對普通民眾和第三國造成負面影響，避免殃及當事國同外界正常、合法的經貿往來、人民正常生活和人道局勢。」

人民日報社放下的民族主義報紙《環報時報》則在周日發表社評，指美國認為朝鮮問題未能解決的主要因素是外部施壓不夠，而「不去關切它的那些動因並為消除它們作出努力」，是一種「道德傲慢」。

圖片版權 AFP Image caption 美韓為回應朝鮮導彈試射，曾聯合進行地對地導彈測試

文章同時指，引入「薩德」系統的韓國一直未對解決朝核問題發揮建設作用。

分析－BBC駐東南亞記者喬納森·赫德（Jonathan Head）：

令中國和俄羅斯支持這一次的制裁案，是特朗普政府的一次外交勝利；新制裁措施令朝鮮政權所餘無幾的合法對外貿易渠道又關閉了一些。

現在，美國正在馬尼拉的東亞合作會議上試圖製造一個朝鮮被外交孤立的強勢局面。

在那裏，中國外長王毅與朝鮮的李勇浩進行了他形容是緊湊的對話，敦促朝方遵守聯合國規定。

美國想要的是朝鮮被趕出這個論壇，但是王毅表示，朝鮮的出席仍然有意義。

他向記者表示，李勇浩在這裏，就可以聽取多方的觀點，這會幫助他們作出正確和明智的決定。

王毅與美國國務卿雷克斯·蒂勒森在馬尼拉會面後，均表示將會切實執行制裁。

中國的角色非常重要，因為現在被禁的朝鮮出口貿易大多數都是去往中國。

但是重大的分歧仍然存在。中國希望停止多時的朝鮮問題六方會談能夠重新啟動，但美國堅持，只有在朝鮮關停核武項目之後才會考慮。

美國駐聯合國代表妮基·黑利（Nikki Haley）較早前表示，朝鮮將面對比任何國家多年來所面對過的更嚴厲的制裁。

平壤在7月兩次試射洲際彈道導彈，聲稱已經有能力發射導彈直達美國國土。

不過，專家對朝鮮的導彈是否有能力抵達目標仍然存疑。