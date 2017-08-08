最新研究指無神論者更易被視作「道德敗壞」

  • 2017年 8月 8日
Christians preach outside the Agriculture Department near the Reason Rally on the National on Mall March 24, 2012 in Washington, DC. 圖片版權 AFP
Image caption 最新研究發現，人們本能地認為，相信有神的人更有道德

一項最新研究發現，無神論者被廣泛認為更有可能「道德敗壞」和給他人帶來危險，即使在非宗教國家也是如此。

這項研究還發現，在判斷一個人的道德水平時，一些無神論者甚至自帶「反無神論」的偏見。

不過，反無神論偏見最嚴重的地方還是那些宗教信徒眾多的國家，比如阿聯酋、美國以及印度。

只有新西蘭和芬蘭沒有對無神論者顯露出清晰的偏見。

這項由一個國際團隊編撰的調查報告發表在《自然》（Nature）科學期刊的子刊《自然－人類行為》（Nature Human Behaviour）雜誌上，研究基於對五個大洲13個國家超過3000人的問卷回復。

參與調查的人會被問到，想像一個小時候虐待動物，長大後成為老師然後又殺害五名無家可歸者的人，更可能是宗教信徒還是無神論者。

在全部調查樣本中，研究者發現，人們更有可能相信兇手是無神論者，機會比相信兇手是教徒大一倍。

研究報告的作者之一、肯塔基大學萊剋星頓分校的心理學教授威爾·熱維斯（Will Gervais）告訴法新社說：「令人驚訝的是就連無神論者似乎都有同樣的反無神論偏見。」

「我懷疑這是由於對宗教有根深蒂固的正面認知。即使在一些現在頗為公開承認是無宗教的地方，人們仍然本能地認為宗教是一種道德捍衛者。」

不過，《自然》雜誌的專家評論指出，當現實社會當中的人際互動涉及更多其他社會信息時，無神論思想對於判斷個人道德來說便沒有那麼重要了。

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