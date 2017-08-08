最新研究指無神論者更易被視作「道德敗壞」

圖片版權 AFP Image caption 最新研究發現，人們本能地認為，相信有神的人更有道德

一項最新研究發現，無神論者被廣泛認為更有可能「道德敗壞」和給他人帶來危險，即使在非宗教國家也是如此。

這項研究還發現，在判斷一個人的道德水平時，一些無神論者甚至自帶「反無神論」的偏見。

不過，反無神論偏見最嚴重的地方還是那些宗教信徒眾多的國家，比如阿聯酋、美國以及印度。

只有新西蘭和芬蘭沒有對無神論者顯露出清晰的偏見。

這項由一個國際團隊編撰的調查報告發表在《自然》（Nature）科學期刊的子刊《自然－人類行為》（Nature Human Behaviour）雜誌上，研究基於對五個大洲13個國家超過3000人的問卷回復。

參與調查的人會被問到，想像一個小時候虐待動物，長大後成為老師然後又殺害五名無家可歸者的人，更可能是宗教信徒還是無神論者。

在全部調查樣本中，研究者發現，人們更有可能相信兇手是無神論者，機會比相信兇手是教徒大一倍。

研究報告的作者之一、肯塔基大學萊剋星頓分校的心理學教授威爾·熱維斯（Will Gervais）告訴法新社說：「令人驚訝的是就連無神論者似乎都有同樣的反無神論偏見。」

「我懷疑這是由於對宗教有根深蒂固的正面認知。即使在一些現在頗為公開承認是無宗教的地方，人們仍然本能地認為宗教是一種道德捍衛者。」

不過，《自然》雜誌的專家評論指出，當現實社會當中的人際互動涉及更多其他社會信息時，無神論思想對於判斷個人道德來說便沒有那麼重要了。