中國外長：中國將對制裁朝鮮付主要代價

圖片版權 Reuters Image caption 中國外長王毅（左）與韓國外長康京和（右）在參加東盟外長會時握手交談。王毅稱，因為制裁朝鮮，中國將付出主要代價。

中國外交部長王毅說，鑒於中國同朝鮮的傳統經濟聯繫，在執行聯合國最新制裁朝鮮決議中付出代價的主要是中國。

但他強調中國將一如繼往全面、嚴格執行好制裁決議的內容。同時呼籲朝鮮回應美國的"四不"承諾。

聯合國安理會周末一致通過對朝鮮的新一輪制裁決議，試圖通過禁運等方式將朝鮮每年30億美元的出口減少三分之一。

中國外交部聲明引用王毅周一（8月7日）在菲律賓馬尼拉出席第七屆東亞峰會外長會時的話稱，朝鮮違反聯合國安理會決議不斷試射導彈，新制裁決議的通過說明了中方同國際社會的反對態度。

王毅表示，鑒於中國同朝鮮的傳統經濟聯繫，執行決議、付出代價的主要是中方。但是為了維護國際核不擴散體系，為了維護地區的和平穩定，中方將一如繼往全面、嚴格執行好有關決議的所有內容。

儘管強調所謂的"正常貿易"以及"普通貿易"不應該受到影響，但中國反覆聲明同意聯合國針對朝鮮實施更加嚴厲的制裁。

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新一輪對朝制裁主要禁止內容包括：

朝鮮出口鐵礦石及鐵製品

朝鮮出口煤炭

朝鮮出口鉛礦石及鉛製品

朝鮮在現有規模基礎上增加外派勞工人數

和朝鮮公司設立新的合資企業

現有涉朝合資企業增加投資

"雙暫停"、"四不承諾"與"六方會談"

美國國務卿蒂勒森上周在談到朝鮮問題時說，"我們並不尋求政權更迭，我們也不尋求政權倒塌，我們不尋求半島快速統一，我們也不找借口往38線以北派送軍隊。"

王毅稱，中方充分肯定美國對朝的"四不"承諾，認為這是一個積極信號，希望朝方對美方這一信號作出呼應。

王毅還在馬尼拉的各種場合重申中俄兩國提出的朝鮮半島核問題復談路線圖。

圖片版權 Reuters Image caption 中國外長王毅在馬尼拉期間和朝鮮外相李勇浩會面。

今年7月，中俄發表聯合聲明，就半島核問題提出復談路線圖——第一步是"雙暫停"，即朝鮮暫停所有核導開發活動，美韓暫停針對朝鮮的大規模聯合軍演。聲明稱，"雙暫停"旨在解決目前最緊迫的安全關切，有利於為復談找到有效途徑。

王毅表示，安理會第2371號決議除包含制裁措施外，還明確規定要重啟六方會談，要求堅持以政治和外交手段和平解決半島核問題。

2002年12月，朝鮮宣佈重啟核計劃。2003年1月，朝鮮宣佈退出《不擴散核武器條約》。2003年4月至2007年10月，先後舉行了一輪中美朝三方會談以及六輪有中美朝韓日俄參加的六方會談。2009年朝鮮宣佈退出六方會談，至今一直沒有恢復。