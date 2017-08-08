美海軍陸戰隊「魚鷹」戰機澳洲墜毀　三人證實死亡

圖片版權 AFP Image caption 資料圖片：三架MV-22"魚鷹式"傾轉旋翼機

美國海軍陸戰隊一架「魚鷹」運輸機日前於澳洲昆士蘭海域墜落，美國海軍陸戰隊周二證實，三名陸戰隊成員死亡。

澳洲國防部長佩恩（Marise Payne）早前說，一艘測量船於肖爾沃特灣（Shoalwater Bay）找到ＭV-22「魚鷹式」傾轉旋翼機（MV-22 Osprey）。

搜救人員此前成功救回23人。

該「魚鷹」運輸機一直駐守日本沖繩基地。周六一次訓練期間運輸機墜海，背後原因不明。

美國軍方指，打撈工作可長達數月。

圖片版權 Reuters Image caption 搜救行動在周日暫停

美國與澳洲軍隊參與「護符軍刀」的聯合演習，所以美軍在該海域一帶活動。

美軍MV-22「魚鷹式」傾轉旋翼機是一種斜旋翼飛機，這種混合動力軍機可以像直升機那樣起飛，但是像常規飛機那樣飛行。

不過，它的旋翼與直升機旋翼設計類似，即使沒有跑道也能起飛。

「魚鷹」運輸機此前曾涉及多宗意外。去年12月，一架「魚鷹」運輸機於沖繩海域墜落，令五人受傷。

「魚鷹」運輸機駐守沖繩，一直令當地居民感到不滿。日本防衛大臣小野寺五典曾要求美國在找出事故原因前，不准美國駐日的飛機起飛。