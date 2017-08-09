「關島核危機」：你所不知道的潛在影響

圖片版權 AFP Image caption 關島是西太平洋上的一個島嶼，是美國5個建立平民政府的屬地之一。

關島是一個四季如春的旅遊勝地，那裏純淨的白沙海灘、蔚藍的海水以及茂密的山林，長年吸引著大量來自世界各國的遊客。但是，隨著美國與朝鮮的口水大戰火藥味越來越濃，中國一個特殊女性群體的關島之旅是否會受到影響？

在美國總統特朗普對朝鮮發出"怒火打擊"警告後，朝鮮回應，正考慮發射導彈對關島周邊進行包圍射擊。關島一時間成了社交媒體的熱詞。

關島是西太平洋上的一個島嶼，是美國5個建立平民政府的屬地之一。麥哲倫環球航行的時候發現了這個島嶼，但直到1565年西班牙才宣佈了對關島的主權。

關島的面積不算大，人口也不算多。在這個554平方公里的島上，住著16萬人。也就是說每平方公里有297人，幾乎是台灣人口密度的一半。關島的北部是美軍安德森空軍基地，美軍的導彈以及將近6000士兵都聚集在此。

軍隊的消費和旅遊業是關島的主要經濟支柱。在去關島旅遊的人群中有一個特殊的群體，她們都是孕婦。這種旅遊方式叫"生育旅行"（Birth Tourism）。

圖片版權 SPL Image caption 為取得國籍，而前往實施屬地主義的國家旅遊，叫「生育旅行」。

所謂生育旅行，就是為了獲取國籍，前往實施屬地主義的國家旅遊，並把孩子生在那裏。美國給予新生兒落地國籍，是生育旅行的主要目的地之一。

正如電影《北京遇上西雅圖》演繹的那樣，赴美國待產的孕婦們享受著專職司機接送、月子中心提供的食宿服務等，生育旅行帶動了美國一個行業的發展。

中國女明星章子怡2015年底赴美生子，再一次把「生育旅行」推入人們的視線。

根據《南華早報》報道，2015年美國給中國遊客簽發了200多萬張旅遊簽證，雖然移民局沒有追蹤有多少人是赴美產子，但是這一比例應該不會太小。

同年，關島的鄰居，美國塞班島上出生的嬰兒，70%的父母都來自中國。塞班島所在的美國北馬里亞納群島上的"生育旅行"兩年增長了175%。

根據《太平洋島嶼報》，雖然目前在關島"生育旅行"的主力軍是韓國人，但是《今日美國》發現，關島也和塞班島一樣，大批來自中國凖父母正在湧入。

如今，朝鮮核威脅籠罩著關島，赴關島產子的人數是否會下降呢？

Image caption 電影《北京遇上西雅圖 》講述了一個懷孕的女孩去西雅圖產子的故事。

記者嘗試聯繫多家旅行社、月子中心以及關島旅遊局，均沒有得道回應。但是，正在備孕的湖北女孩黃潔認為，去關島還有塞班島生孩子的人應該不會太多了。

"我所知道的原本去國外生孩子的人，很多是因為想要二胎，甚至更多的孩子。但是現在二胎政策放開了，也沒有什麼必要再出去生孩子了。"

"但是安全還是最重要的，應該不會有什麼人會想冒著生命危險去拿一個國籍吧。"

雖然其他凖備去關島生孩子的遊客是否擔心不得而知，但當地居民還是對可能出現的核爆炸感到十分害怕。

關島一家旅館的經理阿黛爾（Adele）說："普通人當然還是擔心了！一想到有來自朝鮮的核威脅就害怕。"

阿黛爾還說，她已經凖備下班後去囤積食物了。 "很多人都在做這樣的凖備，我們無時無刻地關注新聞，祈禱美軍可以幫助我們。"

目前，關島政府的最高長官埃迪·卡沃（Eddie Baza Calvo ）回應朝鮮的核威脅，稱沒有什麼威脅關島的安全。美國總統特朗普也曾表示要"充滿怒火"地遏制朝鮮的核計劃。

但是，關島當地的喜劇演員克里斯"Malafunkshun" 巴尼特 （Chris "Malafunkshun" Barnett）說，總統和金正恩一樣，都是黷武主義者。"以前我們也受到威脅，但是現在的感覺完全不一樣。"

如果，朝鮮與美國的對峙繼續惡化，估計不止是關島本地人和想去關島生孩子的中國人，就連普通的遊客都會擔心他們的安危。

那麼，在這種緊張的局勢下，美國本土，以及美國其他的海外領土還會迎來大量的「生育旅遊」客嗎？

Image caption 關島的地理位置

首先，「生育旅遊」的基本目的就是為了獲取旅遊目的地的國籍。目前，不管父母國籍是什麼，一出生就給新生兒當地國籍的發達國家主要是美國和加拿大。

但是，從簽證上來看，除了塞班島，中國公民想去美國生孩子還不是那麼方便。包括關島在內，美國大多數領土都要求中國旅客持美國簽證才可以入境。但是，中國公民前往同屬於美國領土的塞班島，則可以享受45天的免簽。

然而，黃潔說："如果關島有危險，我覺得塞班島，以及其他島嶼也不會太安全，那還不如去美國大陸或者在國內生。"

"但是，就算是去美國，短時間內來看是一舉兩得，拿了國籍也生了孩子。但是如果父母不能陪孩子在國外，孩子還得回來上學，這樣還沒有戶口，只能去價格昂貴的國際學校，代價更大。"

另一方面，美國似乎也在收緊允許「生育旅遊」的簽證發放。2015年中國公民馬翼，在懷孕34周的時候前往洛杉磯，結果被美國官員以「簽證欺詐」為理由，遣返中國。美國還判定，馬翼五年內不得入境。

美國聯邦調查局的調查員還曾突擊檢查美國的月子中心，驅趕月子中心的孕婦。

黃潔說，現在中國的醫療水平已經取得了很大的進步，她已經決定在國內生產。「爺爺奶奶還能及時看到寶寶，一家人在一起多好！」