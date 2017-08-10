流動的牆：神奈川的浪悄悄來到了倫敦

圖片版權 PAUL KERLEY Image caption 倫敦坎伯韋爾的一棟房子背面，有一幅模仿葛飾北齋《神奈川衝浪裏》的壁畫。

一場在大英博物館的火爆畫展，再一次證明了日本畫家葛飾北齋的《神奈川衝浪裏》依然是世界上被再創作次數最多的畫。

從巴黎地下墓穴（Catacombes de Paris）到美國華盛頓的一個中學，再到英國布里斯托的一條街道，你可以在世界各地看見《神奈川衝浪裏》的翻版。

在眾多再創作的作品中，一面壁畫幾乎被隔壁製毒工場的爆炸摧毀。但是正如艾利克斯 馬歇爾解釋的那樣，世界上還有更多像這樣的壁畫。

1997年，多米尼克 索茲想要改變一下他的生活，他去參加了一個個人發展課程。其中一個課程要求他領導完成一個社區計劃。索茲說："當時，人們都在挨家挨戶的敲門，為慈善機構籌款。我不是那樣的人。"

索茲不是藝術家，但是他一直都喜歡在牆上作畫。"我還記得我小時候和爸媽一起，經過一些畫有壁畫的牆。我抬頭看，心想這就絶對就是世界上最酷的東西。"

他自己的房子有一面巨大的牆，於是他決定在牆上作畫就是他的社區工程。決定做這個項目是簡單的，難的地方在於，畫什麼。

圖片版權 Google Image caption 紅色版本的《神奈川衝浪裏》

一天晚上，索茲和朋友討論了這件事情。他決定要畫一些自然的東西。他說："很多在牆上畫的畫都很垃圾"。索茲想畫一棵樹，清風拂過的一棵樹。但是他的朋友說："波浪怎麼樣？"然後他們有了一致的想法："那個日本畫怎麼樣？"

20年過去了，索茲在南倫敦坎伯韋爾的房子的背面一直是葛飾北齋的那副海浪畫。

坎伯韋爾的這一副就像葛飾的原畫，海浪捲起來了，泡沫從浪尖噴湧而出。葛飾的原畫裏的浪花好像打不濕三條木船上的水手，但坎伯韋爾牆上的狼卻可以隨時撲到行人， 濕了他們的衣裳。

在開始畫之前，索茲去了附近的一個技工體驗室，確認了沒有人反對。"我最大的擔憂就是人們會認為這是一個眼中釘，或者不把它認為是藝術。"

索茲房子背後的車庫的主人是一個"刻薄的希臘人"。但是當索茲跟他說要在牆上畫葛飾的畫的時候，他說："哦，葛飾！那個巨浪？我的玻璃杯裏刻了那幅畫。"

兩周後，在當地人和一些路人幫忙下，畫作完成了。"小孩和媽媽們也會拿一把刷子，在牆角處刷一下，"索茲說道。

這面牆改變了這條街。索茲說："人們從前在這裏嗑藥，或者丟棄他們偷來的包。但是這面牆，把這裏變美了。人們來這裏微笑地欣賞。"

"這完全實現了我當初做這個課題的願望，"索茲說。

圖片版權 TIM DICKENS / @BRIXTONBLOG Image caption 2012年這面壁畫受到了摧殘

但是，這面巨浪之牆也經歷了不小的磨難。2012年，一位當地居民在這幅畫下面的公寓裏鼓搗化學藥品，結果不小心發生了爆炸。消防管員花了3個小時才把大火撲滅。

索茲在接受倫敦當地報紙Evening Standard 的時候說："我第一次聽到這場意外，就是我朋友打電話跟我說，你的房子在漂。"

三分之一的牆面都被燒了，濃煙熏了其餘的部分。但是人們在幾周後，不僅找到了志願者來修複，還拉到了建築顏料公司多樂士的贊助。

這一次人們在牆上畫了一個噴發的富士山。不僅標記這次經歷，也用以紀念福島第一核電站事故。

為什麼社區都認同索茲的畫？索茲說最簡單的原因就是因為葛飾的畫沒有時間限制。"這就像莫扎特的音樂，簡單但是律動，飽含力量與魅力。"

"有些人可能輕視它，但是這就是一幅讓人想掛在家裏的畫。你不會真的想掛一個《蒙娜麗莎》或者《吶喊》在自己家的，對嗎？"

"當你看見一位母親和小孩經過巨浪之牆的時候，小孩激動地想看這是什麼，張開了嘴巴，這就已經說明了一切。"