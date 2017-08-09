特朗普碰上金正恩 險上加險還是以毒攻毒？

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朝鮮核武危機已經進入了一個更加危險的新階段。

幾十年來，國際社會一直在試圖說服或迫使朝鮮政權放棄其核武計劃。

以前，國際上普遍認為，朝鮮要獲得對西方進行核打擊的能力，可能還要等許多年。但現在情況發生了變化。

現在還很難精確評估朝鮮的核能力。朝鮮當局說，他們的導彈已經可以打到美國本土。經過最近的兩次導彈試射，西方專家認為這很可能是真實的。

核彈頭必須要縮小到一定程度，才能放置在洲際導彈上。日本政府在其最新的防衛白皮書中說，平壤可能已經具備將核彈頭小型化的能力。

美國官員也相信，朝鮮已經研製出可以用遠程導彈攜帶的小型核彈頭。但是，還不清楚這種小型核彈頭是否經過測試。

現在看來，朝鮮獲得遠程核打擊能力只是一個時間問題。而這個時間也不會長，可能就是在今後幾年間。

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮領導人金正恩行為難以預測，其核武項目被全世界視為威脅。

一線希望

就在這個節骨眼上，正碰上特朗普總統入主白宮。這真是歷史的巧合。

儘管這增加了朝鮮核危機的危險性，但同時也在一定程度上增加了解決危機的希望。

特朗普總統在推特上的發言充滿了咆哮和恐嚇，顯示出他對外交事務缺乏經驗，令許多人擔心。

在西方人看來，朝鮮領導人金正恩行為難以預測，愛惹麻煩。現在可好，美國自己也有了一個難以預測的領導人。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普周二（8月8日）表示："朝鮮最好不要再威脅美國，否則他們會遭遇舉世罕見的怒火。"

借用一位美國前國防部長的話說，特朗普是一個"已知的未知數"（known unknown）。沒有人知道他會如何反應。

這固然使形勢更加危險，但同時也會引起各方的重視，尤其是北京。

當然，我們並不知道美國的政策究竟如何。在複雜的外交事務中，信息的明確性很重要。那麼，誰能真正代表美國的外交政策呢？

是國務卿蒂勒森嗎？他似乎在強調與平壤當局談判的可能性（特朗普本人也曾提出這種可能性）。

是在白宮橢圓形辦公室裏發推的特朗普總統嗎？他似乎是在不斷對平壤加壓。

毫無疑問，朝鮮問題已經到了一個分叉路口。朝鮮核武器項目的進展意味著，它很快就能對美國實施核威脅。

圖片版權 Reuters Image caption 為慶祝導彈試射成功，朝鮮發行了紀念郵票。

這將過往的遊戲規則完全打亂了。對特朗普政府、中國、韓國和日本來說，他們面臨的所有選擇都相當糟糕，只是糟糕的程度不同。

一個選擇是，用一切可能的手段來對付朝鮮政權，加強制裁，區域擴軍，甚至在必要時使用武力。換句話說，就是要尋求朝鮮的政權更迭。

這必將在朝鮮半島引發戰爭，因此不會受到中國的支持，而中國在這場危機中扮演舉足輕重的角色。

還有一個選擇是"遏制"。

這似乎就是目前形勢的走向。國際制裁在加強，上周末，聯合國安理會決定對朝鮮最關鍵的幾個創匯業務實行貿易禁運。同時，美國在向其地區盟友提供防禦性武器，比如在韓國部署的"薩德"導彈防禦系統。

圖片版權 EPA Image caption 朝鮮外務相李勇浩（中）最近在馬尼拉與多國官員進行了接觸。

但"遏制"本身並不能解決問題，而且隨著危機激化，可能會演變為衝突。

當然，外交手段也是一個選擇，但目前似乎還不現實。

不過，朝鮮的核武技術突破，以及特朗普上台帶來的不確定性，使朝鮮核問題面臨十字路口。這些因素加在一起，反而可能使採取外交手段的可能性增大。

一個重要的預兆是，聯合國安理會決定對朝鮮實施更嚴格的制裁，中國和俄羅斯都支持制裁，而且北京還明確呼籲平壤停止核試驗和導彈試射。

最近在菲律賓首都馬尼拉舉行的東盟部長級會議期間，朝鮮外務相李勇浩與多國官員進行了接觸，儘管他的口氣仍一如既往的強硬。

現在，儘管各方都在提升調門，但最終他們會冷靜研究目前的局勢。這個危機將走向何方？能否為外交斡旋創造空間？

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮平壤周三（8月9日）舉行群眾集會，支持政府的反美立場。

等待信號

儘管外交手段似乎並未奏效，但各方多年來確實做了許多外交努力。

1994年，朝美簽訂《美朝核框架協議》，朝鮮同意凍結其核設施，美國則牽頭成立朝鮮半島能源開發組織（KEDO），負責為朝鮮建造只能發電、而不能用來製造核武器原料"鈈"的輕水反應堆。

當時，朝美兩國計劃改善雙邊關係，朝鮮開放部分核設施，讓國際原子能機構（IAEA）進行核查。

但是，2002年，美國稱朝鮮承認正在發展鈾濃縮計劃，違反《核框架協議》，朝鮮則重啟寧邊核設施，並驅逐IAEA專家。KEDO項目不久後終止。

當時KEDO有明確的目的——關閉與軍事有關的朝鮮核設施。但那已是20年前的事情了。現在，阻止朝鮮發展核武和導彈項目已經不是可行的選擇了。

那麼，現在如果舉行新的外交談判，應該追求的是什麼目標呢？特朗普治下的美國願意生活在朝鮮洲際核導彈的陰影下嗎？金正恩的朝鮮會同意實行可能會威脅政權的"開放搞活"嗎？

我們現在要等待平壤的信號。如果朝鮮暫停武器試驗，那麼各方將有一個考慮的空間。但如果朝鮮繼續進行導彈試射，那麼這個災難性的危機將會迎來一個全新的階段。