朝鮮：打向關島的四枚導彈「八月中旬就緒」

圖片版權 AFP Image caption 8月9日，一名韓國士兵從一個正在播放朝鮮導彈相關新聞的電視屏幕前走過。

朝鮮表示將在8月中旬做好向美國領土關島附近發射4枚導彈的戰鬥凖備。雙方口頭戰鬥威脅正在進一步加劇。

朝鮮國家媒體稱，一旦領導人金正恩批准發射計劃，"火星-12"火箭將飛越日本，落向距離關島30公里的海面。

朝鮮還譴責美國總統特朗普"失去理智"。特朗普之前說要用"戰火和怒火"應對朝鮮的戰爭威脅。

美國警告稱，一旦上述行動付諸實施，將意味著朝鮮"王朝終結"。

在周三（8月9日）發佈的第一份聲明中，朝鮮宣稱正在計劃對關島進行導彈打擊。作為美軍太平洋基地的關島擁有超過16萬人口，部署了大量戰略轟炸機。

朝鮮隨後又發表一份聲明稱，該計劃將於八月中旬"最終完成"並向朝鮮領導人金正恩進行匯報，等待他的批准。

" 朝鮮人民軍的'火星-12'火箭將飛越島根縣、廣島市以及高知縣（均為日本領土）上空，"朝鮮國家通訊社朝中社引述朝鮮戰略軍司令官金樂兼（Kim Rak-gyom）的話說。

"它們將飛行3356.7公里，耗時1065秒，打到距離關島30-40公里的海域。"

火星系列火箭是朝鮮自製的中長距離運載武器。

第二份聲明稱，美國總統特朗普有關用"戰火和怒火"應對朝鮮威脅的講話是"一派胡言"。

"和這個失去理智的家伙對話是不可能的，只有絶對實力才有用。"聲明說。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 美國軍事基地覆蓋了關島約1/4的面積。

來自美國的表態也在進一步升級。美國國防部長吉姆•馬蒂斯（Jim Mattis）周三發出了一份措辭強硬的聲明，敦促朝鮮停止武器試驗。

"雖然我們的政府在想方設法通過外交途徑解決這一全球共同面對的威脅，但必須強調的是，我們和盟友擁有地球上最精確、最訓練有素和最先進的防禦及打擊力量。"

特朗普也炫耀了美國的核武器實力。正在新澤西度假的特朗普發推特稱，美國的核武庫比以往任何時候都要強大。

Skip Twitter post by @realDonaldTrump My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月9日

但美國國務卿蒂勒森一直試圖說明朝鮮並不具有迫在眉睫的威脅。

正在關島進行例行訪問的蒂勒森說，希望得到了中俄兩國支持的國際社會施壓能夠讓朝鮮開啟新對話，討論"不同的未來"。

蒂勒森稱，過去幾天形勢並沒有發生大的改變，美國民眾"夜晚應該能睡上好覺"。

中國呼籲各方保持冷靜，稱目前形勢敏感而複雜。

關島有多重要？

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