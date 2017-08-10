朝鮮導彈危機：你想知道的幾個問題

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圍繞朝鮮半島問題的對峙引發了一場危機，最糟的是有關核戰爭的威脅。朝核危機情況複雜。BBC中文梳理一下大家想知道的幾個相關問題。

朝鮮為何想要擁有核武？

自二戰結束以來，朝鮮半島沿三八線非軍事區劃分為南北兩個國家政權，北面的朝鮮後來成為一個斯大林式的獨裁國家。

朝鮮在全球舞台上幾乎完全孤立。朝鮮領導人說，擁有核能力是對外界妄圖消滅該國的唯一威懾。

他們離擁核還有多遠？

朝鮮最新進行的導彈試射表明，他們已擁有可抵達美國的洲際彈道導彈（ICBM）。

朝鮮已對核彈裝置進行了五次測試。有關情報警告說，朝鮮已接近或已經實現了核彈頭"小型化"，也就是能開發一種能夠搭載洲際彈道導彈的小型核彈頭。

平壤把美國視為其主要敵人，而且還把導彈瞄凖部署有數千美軍的韓國和日本。

已採取了哪些阻止朝方的步驟？

尋求以經濟援助方式換取朝方放棄核開發和導彈試驗的嘗試一再失敗。

聯合國對朝鮮實施了越來越嚴厲的制裁，但效果不大。作為朝鮮北方唯一真正盟友的中國，也對朝鮮施加了經濟和外交壓力。

美國已發出動武的威脅，美國總統特朗普警告朝鮮"會遭遇舉世罕見的怒火"。

這次是來真的嗎？

這場危機已醞釀多年，但朝方彈頭小型化和美國位於朝方導彈打擊範圍，使遊戲規則出現變化。

平壤在周三表示，正在考慮對美國太對美國太平洋上的領土關島進行導彈打擊。。

核對抗看來似乎比以往任何時候都更真實，但這也遠非板上釘丁的事。

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