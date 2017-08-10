朝鮮Vs美國：我們應當擔心局勢嗎？

圖片版權 Getty Images and Reuters Image caption 金正恩和特朗普

美國總統特朗普早前指，將會以「世界前所未見的火與怒火」回應朝鮮的威脅。

朝鮮同時威脅向關島發射導彈。關島屬美國領土，人口有16.3萬。

早前有報道指，平壤終於成功微型化核武器，可以安裝在洲際彈道導彈上——這發展令美國及其亞洲盟友感到害怕。

不過，這一定代表戰事蓄勢待發嗎？

專家們指出，你現時不需要太恐慌，原因如下：

1. 沒有人想打仗

這是其中一件最重要的事，我們要記住。朝鮮半島發生戰爭的話，並不符合任何人的利益。

朝鮮政權首要目標是生存，假如要與美國開戰的話，政權將會面臨莫大的危機。正如BBC外交事務記者馬庫斯（Jonathan Marcus）指出，朝鮮攻擊美國或其盟友的話，很大機會會導致更大規模的戰爭。我們要假設，金正恩政權並不希望倒台。

這就是為何朝鮮希望成為擁有核武的國家。朝鮮認為，假如擁有核武的話，要推翻金氏政權的話成本會大幅上漲。金正恩並不希望步利比亞的卡達非（Muammar Gaddafi）或伊拉克薩達姆‧侯賽因（Saddam Hussein）的後塵。

韓國國民大學教授安德雷·蘭可夫（Andrei Lankov）對《衛報》說，發生衝突的機率很低，不過他亦指出朝鮮現時對外交亦不感興趣。

蘭可夫說：「他們想先獲得鏟平芝加哥的能力，之後他們就會對外交感興趣。」

美國會否想先發制人？

美國清楚知道，假如攻擊朝鮮的話，朝鮮將被逼向韓國及日本報復。

假如局勢如此演變的話，美國都會承受沉重的人命傷亡——包括軍人與平民。

另外，華盛頓亦不想承受核彈攻擊美國大陸的風險。

中國是平壤唯一的盟友。中國認為朝鮮政權倒台的話，正正是策略上最壞的結果，所以中國一直支持朝鮮。北京並不想看到美國及韓國軍隊在中國邊境附近出現——假如戰爭爆發的話，就會出現這樣的結果。

2. 只是唇槍舌劍，並非動武

特朗普使用的措詞並非美國總統常使用的，但這也不代表美國即將對朝鮮開戰。

一名匿名的美國軍官對路透社說：「我們的言詞越加強硬，不代表要改變我們的姿態。」

《紐約時報》專欄作家馬克斯‧費舍爾（Max Fisher）認同這觀點。他說：「在國際關係中，訊號才是最重要的，而非領袖的隨意的言論。」

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮半島局勢緊張，有可能刷槍走火

朝鮮在七月試射兩次洲際飛彈後，美國再次採用相同策略——通過聯合國安全理事會的制裁打擊朝鮮。

美國外交人員仍然談及中國與俄羅斯的支持，希望回到談判桌解決問題。

美國這些舉動向朝鮮發放混亂的訊號──但也淡化特朗普強硬的措詞。

不過，有分析員指出，現時氣氛緊張，假如發生誤解的話，將會誤觸戰事。

美國智庫軍備控制協會（Arms Control Association）的達里爾‧金博爾（Daryl Kimball）接受BBC訪問時說：「朝鮮發生停電的話，可能讓它以為這是美國發動攻擊。美國或者會（在非軍事化區）犯錯。」

「每一邊都可以作出錯誤計算，讓情況難以控制。」

3. 美朝關係也曾如此緊張

美國前助理國務卿克勞利（PJ Crowley）指出，朝鮮在1994年拒絶讓國際調查員檢查核設施，令美國與朝鮮幾近發生戰爭。不過，危機最後循外交途徑解決。

多年以來，朝鮮一直聲言攻擊美國、日本及韓國，甚至曾多次聲言要將首爾變成「一片火海」。

特朗普的修詞並非在美國總統中前所未見的。

克勞利文章寫到：「或許言詞並非如此多彩，但美國一直以不同方法說，假如朝鮮攻擊的話，政權將不會再存在。」

克勞利補充，這次不同之處是，美國總統看似指他會先發制人（不過國務卿蒂勒森後來有放鬆言詞）。

分析員指，白宮的修辭好戰、難以預料，對外界來說並非尋常，亦令一些人擔心。

假如戰事爆發的話，韓國將會面對嚴重後果。不過，韓國看似並沒有太擔心局勢。

青瓦台高官8月9日對記者說，局勢尚未構成危機，並且很大機會可以和平解決。

這是感到樂觀的原因。