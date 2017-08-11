朝鮮核威脅：投向關島旅遊業的「核彈」？

圖片版權 ROBERT TENORIO/AFP/Getty Images Image caption 關島遊客主要來自日本及韓國。

朝鮮揚言攻擊美國領土關島，令這個西太平洋旅遊度假聖地受到國際關注。核攻擊的威脅會否令關島的主要產業旅遊業受到影響？

朝鮮國家媒體稱，將在本月中旬做好向關島發射4枚導彈的凖備，一旦領導人金正恩批准發射計劃，"火星-12"火箭將飛越日本，落向距離關島30公里的海面。

關島旅遊局主席鐘·尼森·丹尼特（Jon Nathan Denight）呼籲遊客毋須取消前往關島的計劃，並形容關島"仍是安全、受保障的旅遊目的地"。

遊客人數肯定會下降嗎？

丹尼特接受BBC中文訪問時強調，雖然目前有很多口頭威脅，但華府並無提升當地的危機級別。他相信今次威脅亦不會造成長期影響。

在關島經營中菜館的華裔居民劉麗向BBC中文表示，關島目前生活如常。

"關島一切都很安靜，沒有像外界說的人心惶惶…...大家生活一如既往。"劉麗稱，相信美國政府會對關島採取保護措施，當地居民都不擔心人身安全。 "朝鮮應該只是說說而已，不會有什麼動作。"

不過劉麗亦指出，她的餐廳有一半客源是遊客，朝鮮核威脅的影響值得憂慮。 "多少會擔心，日本、韓國、大陸、台灣遊客會不會不敢來？（人數）肯定會下降。"

丹尼特則指，雖然旅遊局確實接到一些遊客的查詢，但未觀察到有遊客因而取消航班、旅行團預訂。他補充稱，2013年關島亦曾受朝鮮威脅，當時旅遊業亦未有受到打擊，遊客數字之後更逐年上升。

圖片版權 AFP Image caption 關島是西太平洋上的一個島嶼，是美國5個建立平民政府的屬地之一。

「生育旅遊」與「婚禮旅遊」受影響嗎？

旅遊業對關島十分重要。根據關島旅遊局的數字，當地有三分一職位為旅遊相關產業，遊客於2016年度（2015年十月至2016年九月）在關島的消費總額達15億美元。

今年七月，到訪關島的遊客達13萬，刷新了二十年來的記錄，亦較去年同期增長8.1%。丹尼特表示，雖然受到朝鮮的口頭核威脅，但有信心八月的遊客數字仍將會再創新高。

2016年度到訪關島旅遊的遊客數字達151萬，同比上升10%。關島遊客主要來自鄰近亞洲國家，其中日本遊客佔一半，達75萬，但近年一直小幅下降。韓國則是增長最快的市場之一，2016年度赴關島的遊客達52萬，同比增幅35.2%。

丹尼特認為，今次朝鮮核威脅對韓國市場不會有影響，因為他相信韓國民眾對朝鮮的口頭威脅本就"十分習慣"。

與日韓相比，關島的中港台遊客並不算多，2016年度合共不足8萬人。

與鄰近的塞班島不同，關島並不開放中國大陸遊客免簽，大陸居民仍須申請簽證才可入境。

然而，中國大陸遊客仍穩步增長，近年維持在一成左右，2016年度有2.6萬人到關島旅遊。

作為美國領土，關島吸引了不少亞洲孕婦前往"生育旅遊"，以助新生兒取得美國國籍，其中以韓國孕婦較多：當地報章上月初報道，關島紀念醫院（Guam Memorial Hospital）去年十月至今年六月77個非美籍新生嬰兒中，有54人為韓國遊客所生。

除了生育旅遊，關島亦是熱門的"婚禮旅遊"目的地，當地旅遊局指每年有超過一萬名新人在關島結婚。