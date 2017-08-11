朝美隔空對峙持續升級 三大走向看如何收場

圖片版權 Getty Images and Reuters Image caption 金正恩和特朗普

美國總統特朗普上周五前往新澤西享受上任之後的首次休假，但在休假期間他一直通過推特等各種方式就朝鮮導彈危機發佈信息。

繼8月9日稱將用"從未有過的戰火與怒火"對付朝鮮威脅後，特朗普周四（8月11日）再次警告朝鮮不要試圖攻擊關島或者美國盟友，並表示自己之前的"戰火與怒火"說還不夠強硬。

最新口頭對峙

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 美國軍事基地覆蓋了關島約1/4的面積。

在朝鮮宣佈使用4枚洲際導彈打擊關島的詳細計劃後，特朗普說，這一舉動將導致"此前沒人見過的後果"。

特朗普在新澤西對記者說，朝鮮領導人金正恩"毫不尊重我們的國家。他老是說一些恐怖的話。但只要有我在，他休想僥倖成功。"

"這不是打賭或者挑戰，這是一個聲明，"特朗普說，"他（金正恩）不可能威脅關島，不可能威脅美國，也不可能威脅韓國。"

朝鮮軍方之前稱，將在八月中旬完成使用中遠距離導彈打擊關島海域的計劃，這些導彈將飛越日本，最終落到距離美國領土關島30公里左右的太平洋海面。

"讓我們看看他（金正恩）會對關島做什麼。如果他真的搞事，這將在朝鮮導致此前沒人見過的後果，"特朗普說。 但他沒有就細節做進一步說明。

圍繞朝鮮導彈打擊關島的計劃，朝美兩國的口頭對峙本周以來持續升級。這場危機會如何收場呢？

Skip Twitter post by @realDonaldTrump My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月9日

走向一：美軍進攻朝鮮

專家警告說，至少在目前，以武力干預朝鮮可能性不大。

華盛頓一家智庫的高級研究員埃利•拉特納（Ely Ratner）對法新社說，特朗普的言語是"不負責任的"。拉特納補充說，"我不認為已經到了核戰爭的邊緣"。

"在美國是否會對朝鮮進行先發制人的打擊這一點上，很難證明特朗普總統說的話在多大程度上能夠代表真正的決策。"

但五角大樓確實有針對潛在的朝鮮衝突的詳細預案，美國已經在過去幾十年時間裏和韓國進行過相關的演習。

這些打擊方案包括：對朝鮮核目標進行先發制人的精凖打擊、通過"斬首行動"拿下朝鮮現任領導人金正恩、以及支持一場民眾起義推動朝鮮國家變革。

特朗普確實發出了戰爭威脅，稱美國的核武庫空前強大。美國防長馬蒂斯也表示，一旦爆發衝突，朝鮮將被"全面擊敗"。

但和一個擁有百萬現役軍人的國家開展必然面臨巨大風險。

圖片版權 AFP Image caption 朝韓邊境線

美國在韓國駐軍僅有28500人，韓國首都距離南北分界線只有55公里，朝鮮在這條邊境線上部署了大量大炮。

因此，哪怕是規模有限的大炮和火箭打擊也可能導致大量傷亡。專家還警告說，衝突一旦爆發就會很快升級，死亡人數會迅速上升，還會進而影響全球經濟。

一旦金正恩決定動用核武器，潛在的後果將更加嚴重。

約翰霍普金斯大學美韓研究所的威特（Joel Wit）對法新社說，目前的隔空喊話壓倒了爆發戰爭的可能。

"有很多聲明來回交鋒，這讓緊張態勢升級。但事實上，我認為在韓國和朝鮮生活仍然如常，"威特說。

約翰霍普金斯大學美韓研究所"北緯38度"（38 North）網志的另一位分析人士則說，金正恩尚未下令民眾從田野和工廠撤離。"金正恩並不傻。從田野撤離會影響即將到來的收割，這個時候他不會進行動員。"

走向二：中國經濟制裁

帶有民族主義情結的中國官方小報《環球時報》本周五稱，如果朝鮮攻擊美國，中國應該選擇保持中立。而一旦美國率先開展且試圖顛覆朝鮮政權，中國就應該出手制止。

特朗普則持續要求中國對朝鮮採取更加嚴厲的制裁措施。他一再強調"中國可以做得更多"。

圖片版權 Reuters Image caption 8月10日，遼寧丹東，中朝邊境鴨綠江上的中國遊客。中朝貿易佔朝鮮出口的90%

在美中朝的三角關係上，特朗普一向態度明確。他一直聲稱要針對中國的貿易行為採取懲罰性制裁措施。但在上周中國投票支持對朝新一輪制裁決議之後，他擱置了對中國出口鋼鐵的制裁方案，還暫停了對中國侵犯知識產權的調查。

"如果中國幫我們的話，我會在貿易問題上另眼相待，"特朗普說。

聯合國剛剛通過的新制裁決議得到了一致支持。但其實施效果仍將取決於中國的下一步態度——中朝貿易佔朝鮮對外貿易的90%。在過去的幾輪制裁中，中國被指責沒有嚴格執行自己投票贊成的聯合國決議。

儘管有來自特朗普的持續施壓，但中國仍然對金家政權可能出現的崩塌感到擔憂。分析人士認為，中國很可能會做出一些改變。

走向三：重回談判桌

朝鮮據稱已經生產出能夠用於洲際彈道的小型核彈頭，這讓一些分析人士認為採取軍事行動的時機已經不再。

核武擴散計劃專家傑弗瑞∙劉易斯（Jeffrey Lewis）說，除了外交途徑，沒有其他辦法。

圖片版權 Reuters Image caption 中國外長王毅在馬尼拉期間和朝鮮外相李勇浩會面，但沒有取得任何實質性進展。

"武力打擊和說服他們（朝鮮）放棄發展武器的窗口已經關閉了，"劉易斯說。

進入本世紀後，由中、美、俄、朝、日、韓參加的六方會談似乎曾經讓金正恩的父親金正日放緩了發展核武器的計劃。

六方會談2009年陷入停滯。最近幾年裏，朝鮮強調不接受任何有先決條件的談判，而華盛頓要求朝鮮展示棄核的具體行動。朝鮮還聲稱，在美國停止對其採取敵對政策之前，絶不會把武器發展計劃擺上談判桌。