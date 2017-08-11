特朗普推特再發好戰言辭 轉移國內關注？

圖片版權 Reuters Image caption 評論說，特朗普對朝鮮的好戰言辭不過是試圖轉移國內爭議的舉動

美國總統特朗普保持對朝鮮好戰言辭，警告說軍事解決方案已經"完全凖備就緒"，以對付平壤不明智的舉動。

在他就朝鮮發出最新的推特中說，希望金正恩能夠改弦更張。

不過就在特朗普發推特不久前，美國國防部長馬蒂斯強調了外交解決的重要性，說外交解決已經取得了一些效果。

轉移視線

中國敦促各方謹慎從事。中國外交部呼籲做出更多努力增進互信，避免顯示武力。

美國諮詢公司"控制風險"的查爾斯·海克說這不過是特朗普試圖轉移國內爭議的舉動，近月來白宮一直不能擺脫國內爭議。他說，當你在國內遇到問題的時候，挑起國際衝突不是壞事，這樣人們能忘掉過去幾天來進行的關於俄羅斯的調查。

查爾斯·海克指目前特朗普政府受到關於俄羅斯干預2016年美國選舉以及特朗普政府在其中發揮了何種作用的調查。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 美國軍事基地覆蓋了關島約1/4的面積。朝鮮正處於制定向有美軍基地的關島發射導彈計劃的最後階段。

火上澆油

特朗普上周五前往新澤西享受上任之後的首次休假，但在休假期間他一直通過推特等各種方式就朝鮮導彈危機發佈信息。

繼8月9日稱將用"從未有過的戰火與怒火"對付朝鮮威脅後，特朗普周四（8月11日）再次警告朝鮮不要試圖攻擊關島或者美國盟友，並表示自己之前的"戰火與怒火"說還不夠強硬。在朝鮮宣佈使用4枚洲際導彈打擊關島的詳細計劃後，特朗普說，這一舉動將導致"前所未聞的後果"。

朝鮮指責特朗普將朝鮮半島至於"核戰爭邊緣"， 朝鮮正處於制定向有美軍基地的關島發射導彈計劃的最後階段。

美國的海外領地關島上的國土安全部門周五發出讓居民凖備應付導彈威脅的材料。材料中有"不要注視閃光或火球，那樣能致盲"等信息。

通知還說，"直臥在地面，捂住頭。如果爆炸距離比較遠，衝擊波可能需要30秒或更長時間才能到達。"