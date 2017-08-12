斯威夫特性侵官司：法官駁回DJ索賠

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流行歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）在與前電台DJ大衛·米勒（DJ David Mueller）的官司中贏了重要勝利。斯威夫特稱在2013年的演唱會上被米勒 "揩油"。

55歲的米勒最初起訴斯威夫特害他丟了工作，並要求賠償300萬美元（230萬英鎊）。

丹佛法院本周五（8月11號）駁回了米勒的請求。

美國地區法官威廉·馬丁內斯（William Martinez）裁定，斯威夫特不用負責，因為米勒不能證明是斯威夫特導致他被解僱。

米勒對斯威夫特的母親和她的電台聯絡人也提出了索賠。陪審團將決定他們是否該對米勒被解僱一事負責。

今年27歲的斯威夫特曾起訴稱，米勒涉嫌在斯威夫特同意與他和女友一起拍照時故意"摸"她。

她只要象徵性的1美元損失賠償金，她承諾捐贈給慈善機構。

本周五斯威夫特的前保鏢格雷格·鄧特（Greg Dent）提供證據稱，他看到米勒的手伸向她的裙子下面。

格雷格·鄧特告訴科羅拉多州的法庭，他"沒看到米勒的手摸她的身體"，但"看到他的手在她的裙子下"。

圖片版權 Getty Images Image caption 斯威夫特的前保安出庭作證，支持她對米勒的指控。

這次事件發生在2013年斯威夫特巡演到達丹佛的時候。

當時還是廣播主持人的米勒應邀在演唱會前同斯威夫特見面。

斯威夫特向米勒供職的廣播電台KYGO投訴，兩天後米勒被解僱。

不再為斯威夫特工作的鄧特告訴法庭，當米勒和其女友還有斯威夫特一起擺造型拍照時，他離他們幾步遠。

他說："她有所反應，把裙子往下拉，然後向米勒的女友靠近。所以我看來，我知道他碰了她。"

鄧特解釋說，他沒有採取行動，因為他"不認為米勒觸摸她後，她有危險"，而斯威夫特並沒有示意他有所行動。

斯威夫特後來向鄧特抱怨後，鄧特在活動上與他當面對質。

圖片版權 Reuters / Jeff Kandyba Image caption Taylor Swift (left) has been present throughout the trial, often accompanied by her mother Andrea (second right)

鄧肯作證的前一天，斯威夫特描述稱"肯定抓了。還抓了很長時間。"

當米勒的律師問為什麼保鏢在所謂的事件發生時並沒有干預，斯威夫特說："沒有人能預料到這事會發生。"

"以前從來沒發生過，這很可怕和震驚。"

圖片版權 Getty Images Image caption 斯威夫特的歌詞出現在法院對門大樓的玻璃上。

照片裏米勒的前女友梅爾徹（Shannon Melcher）也於星期五出庭作證。

她說，她在短暫的見面中未注意到異樣發生。但她和米勒當晚被粗暴地送出了場館。

梅爾徹補充說，那些指控摧毀了米勒。

米勒的前電台節目主持搭檔瑞恩·凱斯奇（Ryan Kliesch）作證說，他不知道他的前同事對女性不尊重。

他補充說，當他聽到這些指控時，他"認為這是一個玩笑"。