韓國女團「少女時代」在朝鮮邊界開唱能帶來和平？

圖片版權 Getty Images Image caption 包括少女時代在內的韓國流行歌手在和平演唱會中演出。（少女時代資料照片）

朝鮮半島緊張情勢升溫至近年最熱，朝韓邊界──世界上軍事化程度最高的邊界之一——舉辦了K-pop音樂會。

每年在分隔朝鮮與韓國的韓半島非軍事區（Demilitarised Zone ，DMZ）附近都會舉辦「和平演唱會」。今年「2017DMZ和平演唱會」於8月12日至13日在首爾北部的京畿道坡州市臨津閣和平公園舉行。

朝鮮在今年七月進行兩次導彈試射，並威脅攻擊美國領土關島，美國總統特朗普以「戰火及怒火」嚴詞回擊，朝鮮半島緊張情勢上升至新高。

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音樂會如何舉行？

根據韓聯社報道，音樂會分兩日，12日的K-POP演唱會及13日的古典音樂會。

12日的K-POP演唱會上，女團少女時代、MAMAMOO、GFRIEND、宇宙少女參與演出，男團則有BTOB、B1A4、SF9、ASTRO。

音樂會由韓國統一部、MBC電視台和京畿道政府聯合主辦，民眾可免費入場觀看，演唱會實況將於15日晚在MBC電視台播出。

為什麼透過音樂會宣揚和平？

圖片版權 MBC Image caption 演唱會官方版海報。

音樂會是韓國光復節慶祝活動的一部分，在每年8月15日紀念朝鮮半島在1945年脫離日本統治，在韓國和朝鮮都是國定假日。演唱會預訂的電視轉播日正是光復節這天。

韓戰在日本結束朝鮮半島殖民統治不久之後爆發，隨後在停戰協議下休兵，但朝鮮和韓國仍可以說是處於對戰狀態。

近期的音樂會於2011年開始舉辦，但在2000年，韓國政府嘗試與朝鮮政府在平壤舉辦聯合音樂會做為文化交流，但據報道，計畫在財務談不攏的狀況下破局。

主辦方將音樂會定位為一個鼓勵韓國人以文化交流方式解決衝突的方法。

韓國首爾大學和平統一研究所助理教授金學在（Kim, Hak-Jae音譯）表示，韓國政府「想利用韓國流行文化的吸引力」。

韓國明星在亞洲很受歡迎，在世界其他地方的受歡迎程度也在上升。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國男星權志龍（G-DRAGON）今年六月在紐約舉行演唱會。

而即使朝鮮人民的生活受到控制，還是有很多朝鮮人民透過走私渠道收聽韓國流行歌、看韓劇而成為「粉絲」。

逃離朝鮮的「脫北者」曾表示，他們透過韓國娛樂節目得知朝鮮之外世界的真實樣貌。

「這和德國當時分成東西德的情況一樣，」金學在教授說。「東德人渴望過上他們在媒體上看到的西德人的更好、更有品質的生活。」

朝鮮沒有參與這次音樂會，在朝鮮也看不到、聽不到這場音樂會。一些人認為音樂會的目的更多的是吸引觀光客到坡州市，並且為電視台賺錢。

流行文化的力量

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國使用巨型擴音器向朝鮮廣播流行音樂。

在朝韓關係緊張之時，韓國不避諱將K-pop文化當做武器。

韓國定期地透過架設在邊界的巨型擴音器，將流行音樂廣播到朝鮮做為宣傳手段之一。

朝鮮政府如何看待這場音樂會目前不得而知，但朝鮮政府肯定不是K-pop粉絲──朝鮮政府曾稱韓國的「流行文化宣傳」是一種戰爭行為。

「朝鮮政府嘗試盡可能的阻擋外界資訊進入朝鮮，他們不希望朝鮮人民嚮往韓國社會。」金學在教授說。