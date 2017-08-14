弗州暴力事件反思：是什麼使美國右翼團體抬頭？

圖片版權 Getty Images Image caption 從新澤西到洛杉磯，全美國有數十個三K黨分支

周末在美國弗吉尼亞州夏洛茨維爾（Charlottesville）發生的示威演變成致使暴力事件，包括新納粹主義和「3K黨」成員在內的極右示威者與反方抗議者在周六（8月12日）發生激烈衝突。

之後一輛轎車撞向正在散去的反方示威人群，造成32歲的律師和民權活動人士海瑟·D·海耶爾（Heather D. Heyer）死亡。

周日，美國多個城市民眾進行了示威和悼念活動，聲援夏洛茨維爾；其中在西雅圖，警察動用胡椒噴霧阻止反法西斯示威者靠近一場支持特朗普的集會。

周六的暴力衝突源於一場名為「團結右翼」（Unite the Right）的遊行。數以百計的美國白人聚集，抗議當地拆除一座將軍的雕像，該名將軍曾在美國南北戰爭期間為支持奴隸制的美利堅聯盟（The Confederacy）征戰。

車撞人群事件中另有19人受傷，15人則在同一場合其他與極右派遊行有關的衝突中受傷。

唐納德·特朗普（Donald Trump）入主白宮已被指是造成美國反左翼意識形態和反主流保守主義團體和活動人士重新活躍的原因之一。

社交媒體亦被指很大程度上助長了這些意識形態的蔓延。

美國著名的民權組織南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center，縮寫SPLC）表示，他們目前正在追蹤美國國內超過1600個極端主義組織。

但是，這些都是什麼組織呢？它們有多受歡迎，以及它們想要達到什麼目的？

這裏，我們來看一下當今美國那些最顯眼的白人至上主義運動。

另類右翼（Alternative right）

另類右翼（英文通常簡秒「alt-right」）是一個由不同人組成的團體，這些煽動者憎恨政治正確，並且非常喜歡特朗普，不過批評者指，他們是頑固的白人民族主義者。

這一勢力在近期有所上升，據稱是部分地受到了2016年美國總統選舉期間使用的那些修辭的鼓動。特朗普被指在競選期間顯示了偏執的「教科書式種族主義」、反猶太主義和反穆斯林思想。

特朗普本人曾在2016年11月遣責這一場運動，聲稱自己不對他們的觀點負責。

「另類右翼」這一詞匯開始在主流媒體上不脛而走是在2016年7月。當時還是共和黨總統候選人的特朗普在推特（Twitter）上發佈了一張希拉里·克林頓（Hillary Clinton）的照片和一個與以色列大衛之星相似的六角星，並配上文字：「Most Corrupt Candidate Ever!（史上最腐敗的候選人！）」

你的器材不支持播放多媒體材料 米洛·伊安諾波洛斯：「另類右翼銳不可當」（英文）

不過，根據布賴特巴特新聞網（Breitbart News）記者阿勒姆·博卡裏（Allum Bokhari）和米洛·伊安諾波洛斯（Milo Yiannopoulos）所寫的指南，另類右翼的派別包括「知識分子」、「天生保守派」和「迷因派」等——多數是熱衷於網絡搜尋的年輕活動家。

里查德·貝特蘭德·斯賓塞（Richard Bertrand Spencer）在2008年創造了「另類右翼」這個詞，據他所言，這一派運動的理想集中在「白人身份認同」和對「傳統西方文明」的保守。

自由、言論自由以及冒犯他人的權利是它的檢驗標凖。反對者指這是種族主義、仇視女性和反猶太人。

圖片版權 Reuters Image caption 米洛·伊安諾波洛斯

成員數量：作為一個主要在網絡世界發生的運動，另類右翼沒有正式的成員資格，所以也很難有凖確的數字。

他們在哪裏？這場「無定形」的運動存在於網絡，它的流行度據說正在全美國範圍內日漸提高。

他們在壯大嗎？作為一個較新的政治運動，這個團體在過去一年由於特朗普的熱情支持，已經提高了影響力。不過要估算它的實力還是比較困難。

三K黨（Ku Klux Klan）

美國最臭名昭著的種族優越主義團體。最早的「KKK」是在1865年美國內戰之後，由前美利堅聯盟軍官在美國南部諸州創立。

三K黨很快便在南方繁榮起來，在1900年代蔓延全美國。

這個組織的一些分支歧視美國黑人、猶太人和移民，而較近年則開始歧視同性戀。

它後來變成了一場治安會運動，意在阻止他們所歧視的這些人群享受與其他美國人一樣的民權和自由。

你的器材不支持播放多媒體材料 七月，防暴警察阻止三K黨行進（英文）

歷史上，三K黨成員都身穿有頭套的制服，並在南方諸州對挑戰白人至上主義的人施以酷刑和其他暴力攻擊。

這個團體的各派自稱是一個「白人基督徒愛國組織，根源於20世紀初的三K黨」。

成員數量：三K黨活躍於美國大多數州份，並且據SPLC估計，成員數量在5000至8000之間。

他們在哪裏？從新澤西到洛杉磯，全美在數十個三K黨組織，包括像「邦聯白衣騎士」（Confederate White Knights）和「傳統主義美利堅騎士」（Traditionalist American Knights）等。

他們在壯大嗎？在2016年，三K黨曾表示，它正在復活當中，「在最南部地區成員飛速增加」。

新納粹主義團體

「新納粹」這個詞匯與一個分享主義活動組織有關，該組織同樣有反猶太人的意識形態，並且膜拜阿道夫·希特勒和納粹德國。

在美國的新納粹團體，觀點受到了法庭和美國憲法第一修正案的保護。

在一場廣為人知的案件中，最高法院援引憲法第一修正案，保護了一個新納粹主義團體在主要由猶太人居住的伊利諾州市鎮斯科基遊行並展示納粹「萬」字徽的權利。

你的器材不支持播放多媒體材料 反對新納粹主義的美國市鎮（英文）

成員數量：在美國，高調的新納粹主義組織有好幾個，包括美國納粹黨（American Nazi Party）和全國社會主義運動黨（National Socialist Movement）等在內。這些組織當中最顯眼的是國家聯盟（National Alliance）。該組織的一個衍生團體「美國先鋒」（Vanguard America）在2017年8月12日參與了「團結右翼」遊行，事件演變成暴力衝突，造成一名女性死亡，數十人受傷。最近一次有關成員數量的報告是在2012年，當時估計這些團體有至少2500人，而《紐約時報》在2011年發表的一篇文章則說，全國社會主義運動黨約有400名成員。

他們在哪裏？這些組織有些是創建於弗吉尼亞州，或者最早在那里扎根。它們在近年開始散佈開來，像全國社會主義運動黨這樣的組織，成員就活躍在全美32個州。

他們在壯大嗎？根據數據及社會研究中心（Data and Society Research Institute）的報告，造成主流媒體被操縱的原因就是極右的新納粹運動。據SPLC指，美國與歐洲新納粹主義者之間的聯繫也正在加強。

其他散播仇恨的組織

全國社會主義運動黨：創立於1994年，是美國最大的新納粹主義團體之一，在超過30個州有分支。

保守公民委員會（Council of Conservative Citizens）：創立於1985年，衍生於南部諸州支持種族隔離的運動。

美國自由黨（American Freedom Party）：2009年創立於加州，有種族主義的行動議程，反對移民。