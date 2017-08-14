經濟生命線被中國切斷 朝鮮也不會棄核

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮青年，工人以及工會成員舉行集會抗議聯合國安理會制裁朝鮮的決議

中國宣佈禁止從朝鮮進口煤、鐵、鉛等主要產品，切斷了平壤政權的主要經濟生命線，但同時警告特朗普政府不要破壞解決朝鮮問題的國際聯合，不要挑起中美貿易戰。

中國的警告發生在美國總統特朗普簽署行政備忘錄前幾個小時，特朗普將命令其最高級貿易談判官員發起對中國侵犯知識產權的調查，此舉最終可能會導致美國實行嚴厲的貿易懲罰措施。

中國商務部8月14日表示，為執行聯合國決議，根據中國外貿法，全面禁止從朝鮮進口煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石等產品。禁令次日生效。

與此同時，美國政府高級官員說，特朗普周一將命令高級貿易顧問發起調查，決定是否對中國的貿易做法進行調查。中國被指迫使美在華公司交出知識產權。

互相指責

中國外交部還表示，美國貿易問題同朝鮮問題無關，中美間發生貿易戰沒有前途。外交部發言人華春瑩在例行記者會上做出上述表示。

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮視發展核武是防止美國改變政權或入侵，有效自保生存的基礎。圖為金正恩7月4日慶祝導彈試射成功。

此前，特朗普敦促中國做出更多努力限制朝鮮，因為中國被普遍認為是朝鮮的主要盟國和貿易伙伴。美國機場將北京的努力同美中貿易問題相聯繫。

不過中國強烈反對將兩者掛鉤。官方的《中國日報》說，美國對中國的調查會毒化美中兩國關係。

在中國，美國政府的貿易措施被認為是對北京施壓的手段，要北京對朝鮮增加壓力。另外中國也認為美國以此轉移批評，把失敗歸咎於中國。

新華社報道引用中國專家的話說，指責中國不能解決美國的經濟問題。

《環球時報》的報道還將美中爭議同周末美國弗吉尼亞州夏洛特鎮的爆發的暴力和"種族仇恨"相聯繫。報道說，全球不穩定可能不限於朝鮮的核野心或歐洲的難民危機，而是美國自身的混亂。

中國媒體指出，美國試圖把中國說成是朝鮮核冒險的同謀，將有關國家沒能控制朝鮮核項目和導彈項目的失敗歸咎於中國，因此特朗普政府可能破壞國際聯盟，面臨製造分裂的危險。

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝鮮7月28日成功試射洲際彈道導彈

朝鮮棄核？

朝鮮90%的對外貿易都針對中國。2月中國採取措施限制從朝鮮進口煤炭。煤炭約佔朝鮮出口的一半。儘管實施限制，中朝貿易總體仍然平穩進行。

上月中國宣佈，到6月為止的前6個月從朝鮮進口減少到了8.8億美元，比去年同期減少了13%。

中國從朝鮮進口煤炭的數量有了顯著下降。2017年上半年，自朝鮮進口的煤炭為270萬噸，比前一年同期減少了75%。

不過美國媒體報道說，中國對朝鮮的出口增加了29%，朝鮮今年上半年從中國進口了價值16.7億的產品，使得1-6月的中朝貿易比上一年同期增加了10%。

不過中國宣佈禁止從朝鮮進口煤、鐵、鉛等主要產品將對平壤造成巨大壓力。

但是分析普遍認為，即使如此，中國也很難讓朝鮮放棄核武計劃，因為朝鮮視核武為自保生存的基礎。

中國指美國對平壤的敵對政策迫使平壤政權走上研發核武器的道路。中國敦促對話，化解朝鮮半島緊張局勢。