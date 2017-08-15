朝鮮對美國退讓？金正恩推遲攻島

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮領導人金正恩在和軍隊高層討論關島計劃

朝鮮國家媒體報道稱，朝鮮領導人金正恩瀏覽了向美國關島發射導彈的報告，但是決定推遲計劃。

雖然朝鮮已經凖備好了"覆蓋全關島的火力"，但是朝鮮要先觀察"愚蠢的美國佬"的行動再作決定。

上周，隨著美朝兩國的激烈的"口水戰"，朝鮮對關島的威脅逐步升級。最新的報道被認為是這場"口水戰"的休戰。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮軍方表示已經做好了攻島凖備。

朝鮮中央通訊社說，金正恩"長久地檢閲了這份計劃"並和軍隊高層進行討論。

朝鮮軍隊指揮官現已經做好了所有攻打關島的凖備，目前只在等待軍令。

評論稱，金正恩可能終於下定決心要按下這場口水戰的暫定鍵，但是朝鮮是一個如此神秘的國家，沒有人可以肯定。

也有專家分析，朝鮮有可能還沒有做好攻打關島的凖備，所以以此為由來爭取更多的時間。

韓國和中國一直在催促朝鮮保持冷靜。

Image caption 關島的地理位置

韓國總統文在寅催促美國不要在沒有韓國同意的情況下，對朝鮮半島出兵。他說："沒有人會在不知會韓國的情況下發動兵力的。"

根據美國和韓國的同盟協議，一國如果遭受威脅，兩國必須共同協商。

但是BBC駐首爾記者尤吉塔·利瑪耶（Yogita Limaye）評論說，問題在於如果關島真的被攻擊，美國是否需要韓國的同意，才可以反擊？

根據國際法，美國其實不需要。韓國國民大學的教授Hwee Rhak Park 解釋韓國意圖說，這可能是因為韓國想顯示他們控制著局面。