伊朗制裁BBC員工，BBC曾被指煽動顛覆

Image caption 伊朗法院頒發的相關制裁命令，裏面列出152名BBC現在的員工和前僱員的名單

英國廣播公司BBC的國際台呼籲伊朗當局撤回似乎要凍結BBC員工在伊朗資產的決定。伊朗當局是在伊朗同西方關係緊張之際作出上述決定。

BBC國際台負責人昂斯沃斯女士批評了伊朗，說那似乎是針對BBC波斯語員工的決定。她敦促伊朗允許BBC員工擁有和伊朗公民一樣的財產權利。

她說伊朗的禁令禁止BBC員工在伊朗買賣不動產，汽車和其它商品。BBC得到了伊朗法院頒發的相關命令，裏面列出152名BBC現在的員工和前僱員的名單。

BBC波斯語網站，電視和廣播在伊朗被禁，為BBC工作在伊朗也是非法的。不過據說BBC國際台在伊朗有約1300萬受眾。

圖片版權 AFP Image caption 伊朗總統魯哈尼表示美國的制裁違反了核問題協議，並威脅說伊朗能夠在數小時之內重啟核項目

BBC波斯語部門表示，伊朗法院的命令是伊朗司法再次企圖壓制獨立報道。BBC波斯語負責人阿茲米說，BBC波斯語記者會繼續為全世界波斯語受眾傳送獨立、不偏不倚和可信的新聞。

BBC前任總裁湯普森5年前曾經透露，BBC波斯語員工經常受到伊朗的騷擾和壓力，伊朗試圖讓他們成為伊朗警察的線人。

在2009年伊朗總統艾哈邁迪·內加德大選獲勝取得連任後，伊朗指責BBC在伊朗煽動騷亂，指責BBC記者損害了伊朗伊斯蘭共和國的國家利益。

石油，"追殺令"

歷史上英國與波斯地區有密切的政治軍事關係。20世紀初，英國和俄羅斯曾經瓜分了波斯，俄羅斯控制伊朗北部，英國佔有南部，中間僅留卡加王朝治理的地區為緩衝區。

上世紀20年代波斯發生軍事政變建立了巴列維王朝，改國名為伊朗。在巴列維國王執政期間伊朗得到美國大力扶植。

50年代初伊朗民選首相穆罕默德·摩薩台上台實行社會改革，將英國佔有的石油資源國有化，令伊朗和英國關係緊張。國有化前伊朗石油業一直由英國石油公司控制。

在實行國有化後，伊朗政府驅逐了英國外交官和情報官員。《金融時報》報道，美國國務院解密的杜魯門總統時期的文件顯示在1952年丘吉爾領導的英國政府敦促美國加入推翻摩薩台政權的政變，次年摩薩台被美中情局策動的政變推翻。巴列維國王重新執政。

1979年伊朗伊斯蘭革命發生後，巴列維國王流亡美國。一年後，伊朗最高領袖霍梅尼對《撒旦的詩篇》的印度裔英國作家拉什迪發出宗教追殺令，英國同伊朗一度斷交。

核爭端，武力威脅

對外奉行強硬路線的艾哈邁迪·內加德當選伊朗總統後，伊朗同英國關係再度惡化。艾哈邁迪·內加德主張伊朗應該擁有核技術的權利。

圖片版權 Getty Images Image caption 上世紀50年代初伊朗首相穆罕默德·摩薩台將伊朗石油業國有化

伊朗核項目就成了伊朗和美國以及包括英國在內的歐盟改善關係的主要障礙。英國力主要聯合國安理會授權對伊朗實行經濟，外交以及軍事方面的制裁，甚至使用武力，解決伊朗核項目引起的爭端。

英國媒體還報道過2006年英國政府和軍方開會考慮過軍事打擊伊朗核設施的計劃。不過BBC當時的報道否認進行過類似的會議。

2007年，15名英國皇家海軍官兵被伊朗革命衛隊扣押，伊朗方面指英國軍人進入了伊朗水域。隨後發生了大批伊朗學生針對英國使館的抗議。

2008年伊朗核項目爭議導致美國和以色列可能對伊朗實行軍事打擊的討論，在激烈的言辭對抗過程中，伊朗一名外交官曾經說伊朗最有效的威懾就是攻擊倫敦。

伊朗指責

2009年艾哈邁迪·內加德競選連任伊朗總統，競選出現爭議。當時包括BBC在內的英國媒體都報道說，內加德連任令伊朗改革無望，伊朗國內政治壓抑，許多人被囚禁甚至失蹤。

當時伊朗最高領導人哈梅尼伊指責英國政府派間諜進入伊朗，在選舉期間進行煽動。哈梅尼伊甚至把英國列為西方國家當中"最邪惡"政府。

圖片版權 Getty Images Image caption BBC波斯語網站，電視和廣播在伊朗被禁，為BBC工作在伊朗也是非法的。

此後伊朗和英國外交爭執時有發生。2011年伊朗受到美國，英國和加拿大聯合制裁後，伊朗和英國外交關係降級。2012年英國國防大臣威脅說，如果伊朗封鎖霍爾木茲海峽，以此對抗制裁，那麼英國海軍就會考慮對伊朗採取行動。

雖然2016年伊朗同英國關係恢復到了2011年前的水平，但是英國首相特里莎梅去年底又發出指責，說伊朗是在波斯灣地區採取侵略行動，包括在伊拉克，黎巴嫩和敘利亞製造麻煩。伊朗最高領導人哈梅尼伊回應說，英國是中東地區"邪惡和苦難的根源"。

在伊朗一月測試導彈後，美國總統特朗普就一再威脅要退出同伊朗簽署的核問題協議，說美國不再對伊朗的好戰行為置之不理。雖然承認伊朗導彈測試並沒有違反核協議，但是美國仍然對伊朗和導彈項目相關的25個機構和個人以及革命衛隊實行制裁。

最新報道（8月15日）說，伊朗總統魯哈尼表示美國制裁伊朗違反了核問題協議，並威脅說伊朗能夠在數小時之內重啟核項目。