馬來西亞柔佛州公主下嫁荷蘭夫婿
馬來西亞柔佛州蘇丹的女兒下嫁一名來自荷蘭的前模特兒，舉行豪華婚禮。
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EPA/Johor Royal Press Office
大馬柔佛州公主端姑阿米娜（Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah）今年31歲，她的夫婿是丹尼斯‧穆罕默德‧阿布杜拉（Dennis Muhammad Abdullah）。丹尼斯今年28歲，來自荷蘭，早前改信伊斯蘭教。阿米娜與丹尼斯周一舉行公開及私人的婚禮。
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AFP
根據法新社的報道，婚禮上舉行了正式的「端坐」儀式，有約1200名公眾人士參加。城市廣場（Dataran Bandaraya）的人群在螢幕上觀看皇室婚禮。
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阿米娜是柔佛州蘇丹依布拉欣·依斯邁（Sultan Ibrahim Ismail ibni Sultan Iskandar）唯一的女兒（她排行第二，有五名兄弟）。周一晚上舉行的儀式上，她得到父親的祝福。家族成員及賓客向阿米娜與丹尼斯灑上有香味的水及黃米，表達祝福及認同之意。
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新郎丹尼斯出生於阿姆斯特丹附近的城鎮，原名是丹尼斯‧威巴斯（Dennis Verbaas）。他之前在新加坡得到一份擔任模特兒的工作。丹尼斯的父親在花店工作，母親則是衣服店的員工。2015年，他成為伊斯蘭教徒。他現時在柔佛州的一間房地產開發公司工作。他曾經在新加坡的淡濱尼流浪足球俱樂部（Tampines Rovers Football Club）擔任市場推廣經理。
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大婚舉行前，各方進行周全的凖備。皇宮場地都有美輪美奐的裝飾，而柔佛州的旗幟也在街道上飄揚。場地保安亦加強了。
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柔佛州位於馬來西亞南部，皇室財雄勢大。柔佛州是馬來西亞唯一一個州份，擁有自己的軍隊。
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早前阿米娜與丹尼斯早前為家人舉行私人的慶祝儀式。他們在馬來西亞一家咖啡廳邂逅，談戀愛三年後結婚。
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公主穿上一襲優雅的白色嫁衣，配襯閃爍的珠寶。配合當地的傳統，新娘得到22.50令吉（四英鎊）的嫁妝。
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柔佛州皇室辦公室聲明中，公主說：「我們會搬進自己的家，開始夫婦的生活。這是我第一次離開父母和家人，獨立生活。」
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