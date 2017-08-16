馬來西亞柔佛州公主下嫁荷蘭夫婿

新郎丹尼斯出生於阿姆斯特丹附近的城鎮，原名是丹尼斯‧威巴斯（Dennis Verbaas）。他之前在新加坡得到一份擔任模特兒的工作。丹尼斯的父親在花店工作，母親則是衣服店的員工。2015年，他成為伊斯蘭教徒。他現時在柔佛州的一間房地產開發公司工作。他曾經在新加坡的淡濱尼流浪足球俱樂部（Tampines Rovers Football Club）擔任市場推廣經理。