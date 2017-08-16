洞郎對峙持續 汪洋訪南亞會重要盟友

圖片版權 AFP Image caption 中國副總理汪洋13日抵達巴基斯坦，開始南亞之行。

中國副總理汪洋正在印度的鄰國尼泊爾進行一次為期三天的訪問，此前他到訪了印度的另一個重要鄰國、和中國關係密切的巴基斯坦。

汪洋是2012年中國時任總理溫家寶之後訪問尼泊爾的最高級別中國官員。

中國外交部發言人華春瑩14日在例行記者會上表示，汪洋8月13日至17日赴巴基斯坦出席巴獨立70週年紀念活動並訪問尼泊爾，於14日晚抵達尼泊爾加德滿都進行訪問。

此次訪問前，中印雙方在洞郎區域（Donglang，印度稱Doka La，不丹稱Doklam）的對峙中互不退讓。目前看來，對峙的意義已超出雙邊關係範疇並有複雜化趨勢。

汪洋南亞行

華春瑩說，在尼泊爾期間，汪洋將會見尼泊爾總統總理，並且與副總理兼聯邦事務與地方發展部部長舉行會談。

從時間安排上看，汪洋的南亞執行，巴基斯坦只是禮節性訪問，尼泊爾才是此行重點。

尼泊爾的《加德滿都郵報》（Kathmandu Post）透露，訪問尼泊爾期間，汪洋帶領的21人代表團將和尼泊爾簽署重建及基礎設施合作協議。

汪洋將在周三和尼泊爾總統班達裏以及總理德烏帕會面。而德烏帕將於本月23日訪問印度。

華春瑩稱，中尼是友好鄰邦，兩國關係一直保持著良好的發展勢頭。中方希望通過此訪深化兩國在"一帶一路"框架下合作，推動兩國關係深入發展。

圖片版權 Reuters Image caption 中印兩軍軍官曾於2009年底在兩國邊境附近的Bumla談判。新一輪的對峙中，兩國尚未實現直接談判。

《印度時報》引用尼泊爾副總理兼外長克里什南•巴哈杜爾•馬哈拉（Krishna Bahadur Mahara）的話稱，在對峙事件中，尼泊爾不會在中印兩國之間選邊站，外界將此解讀為尼泊爾將對此事保持中立姿態。

《加德滿都郵報》透露，汪洋此次訪問期間兩國敲定了三個關係到尼泊爾長期經濟社會發展的重要協議。

這些協議包括，經濟和技術合作、中國援助石油及天然氣探測項目以及投資合作框架。包括汪洋和尼泊爾副總理兼外長馬哈拉在內的兩國高官已於周二共同簽署了這些協議。

尼泊爾財政官員蘇貝迪（Shanta Raj Subedi）對國家通訊社說，和中國簽署的這些協議將對尼泊爾的經濟社會轉型作出顯著貢獻。

中國尼泊爾簽署的合作項目包括：

對德賴地區（Tarai）的天然氣、石油資源進行調查並對進行可行性研究。

兩國合作建設水電站和輸電線路，促進尼泊爾經濟技術發展。

中國對尼泊爾立即恢復首都加德滿都到科達裏的高速公路項目建設表示支持。這條連接兩國的公路在一場地震中遭到重創。

雙方還討論了一些重大的基礎設施項目，比如位於拉蘇瓦（Rasuwa）的橋樑，以及通往加德滿都的一條鐵路，但沒有確定的合作協議。

汪洋訪問巴基斯坦期間達成的合作協議或共識：

強調爭取提前建成中巴經濟走廊（China-Pakistan Economic Corridor）。

巴基斯坦總統侯賽因（Mamnoon Hussain）稱，在中印對峙事件中，完全支持中國立場。

中國將增加從巴基斯坦進口貨物，增進貿易平衡。

暗渡陳倉？

Image caption 發生對峙的洞朗地區位於不丹印度中國交界處。

有專家指出，在中印目前的對峙僵局背後，兩國其實都在嘗試通過一些秘密外交管道來解決問題。

上海社科院國際關係研究所研究員胡志勇對中國官方小報《環球時報》表示，"汪洋副總理在如此敏感的時候訪問（巴基斯坦和尼泊爾），是要警告印度不要走得太遠。"

胡志勇說，（汪洋的訪問）顯示中巴關係牢不可破，同時中國還與尼泊爾有很好的關係。

胡志勇此前曾在接受《環球時報》採訪時稱中國軍隊有可能對印度發起一場持續時間不超過兩周的"小規模打擊行動"。這一戰爭言論引發各方高度關注。

圖片版權 AFP Image caption 中印軍隊發生對峙或摩擦並不少見，但這次對峙持續時間已長達兩個多月。

中國外交學院國際關係研究所教授周永生在接受香港《南華早報》採訪時指出，對中國而言，尼泊爾在中印邊界衝突上的立場十分重要。《南華早報》稱尼泊爾近期一連串的政治外交動作是在北京和新德里之間尋求微妙平衡的一部分。

"在中印邊境衝突問題上，中國未必一定要尼泊爾明確表態支持中國，只要尼泊爾不支持印度，就基本上說明該國是支持中國的。因為印度在尼泊爾滲透多年……印度對尼泊爾控制的程度之深、影響之廣，已經是世人皆知的了。"周永生說。