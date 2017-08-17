中國官媒新華玩「變裝」 一條視頻惹惱印度

圖片版權 xinhua Image caption 這名演員說：「沒有人指責我。」

中國官方媒體近日播放了一條斥責印度非法越界的視頻，此視頻被指控為「種族歧視」。

在新華社本周三發佈的這條英語視頻中，一名中國演員頭戴頭巾，用印度口音譴責印度"犯罪"。

此視頻一播在印度引起了極大的爭論。

這是什麼視頻？

這條引起爭議的視頻名為"印度七宗罪"，是新華社最新一期英文網絡談話節目"火花"（譯：The Spark）。此節目旨在"站在中國角度、用全球視角，評論當下國內和國際熱點"。

圖片版權 xinhua Image caption 節目主持人列舉印度「七宗罪」

節目討論了印度在洞朗地區非法越界的問題。主持人"王迪爾"（譯：Dier Wang）列舉了印度犯下的"七宗罪"，包括：非法入侵中國、違反兩國的約定、踐踏國際法、顛倒黑白、栽贓嫁禍、挾持小國、知錯不改。

她還說，印度"踐踏了國際法"並"找了一大堆借口來洗白他們的非法行為"。

視頻中插入了一名戴墨鏡的演員的表演。這名演員帶著鬍子、包著頭巾，用印度口音嘲笑和"欺辱"一旁的中國演員。

這條英文視頻很快在視頻網站YouTube，社交網站Twitter和 Facebook廣泛傳播。

印度的反應是什麼？

印度的新聞很快播出了這條視頻，抨擊它"種族歧視"。

圖片版權 xinhua Image caption 中國的演員被「印度」演員「欺負」

《印度斯坦時報》稱新華社發佈的是"尤其針對印度少數宗教信徒，錫克教徒，的模仿視頻"。

新聞門戶網站"五度音"（譯：The Quint）說："這是中國媒體再一次在洞朗爭議上花言巧語"。印度電視台《今日印度》指控中國媒體"進一步"嘲笑印度。

在社交網站上，也有很多網友批評這條視頻。同時，很多網友也在Facebook上討論到底哪個國家擁有對洞朗的主權。