西方消費新觀念：體驗比東西更重要

Image caption 格拉斯頓伯里音樂節 - 越來越多的年輕人情願體驗性消費。

除了億萬富翁可以一擲千金地任性之外，世界上絶大多數人都會對如何使用自己辛苦掙來的錢有一番思量。

在物質匱乏的年代 ，很多中國家庭都渴望三轉一響，後來又有了八大件的要求。結婚新郎家如果湊不齊八大件，喜事很可能就告吹。 有限的資金，僅夠生活必需品，使手表和自行車這樣的東西都成為奢侈品。雖然這一切僅僅是三四十年前的事，對今天的中國年輕人來說，已經是歷史了。

對中國過去幾十年發生的變化，用天翻地覆來形容都不過分。今天很多中國年輕人追求的是置房產，買汽車，買名牌，出國旅遊。用當下時興的話來說，就是各種買 － 有錢的出國買，錢少的在網店買，不停地買。

其實在西方國家，這種消費方式早已有之，物質的發達和科技不斷更新帶來的新產品，都刺激著人們的購物欲。不過，近年來，一種新的消費潮流正在西方乃至世界各地悄然興起。

消費新觀念

在西方，越來越多的人，特別是年輕人開始崇尚新的消費觀念：buy experience, not things （買體驗，而不是東西）。

近年來一系列的調查顯示，很多人都發現，新鮮經歷帶給人們的喜悅比商品帶來的喜悅要更長久。美國康奈爾大學的一項心理學研究發現，新鮮經歷或一項學到的新手藝與一件新商品最初帶給人們的喜悅程度不相上下，但是隨著時間的推移，人們對物品的喜悅程度逐漸下降，而對旅行的回憶和新的手藝依然令他們興奮如初。人們甚至發現，當初糟糕的經歷，如旅行中的各種坎坷，竟然會隨著時間的流逝變得美妙起來，成了人生故事。

這一潮流也更加證明了古希臘哲學家亞裏士多德的一句話：一件好東西會給人滿足感，但愉悅的經歷將給人帶來身心的幸福感。

也許兩周的非洲之旅轉瞬即逝，而你買的新沙發則長長久久地光耀著你的客廳。但實際上，沙發很快就會成為一件普通家具，而你非洲旅行的點點滴滴會令你終身難忘。

沒有多少人可以任性花錢，在有了一定的物質基礎後，有限的資金是購買名牌包包，最新款手機，或更大尺寸的電視，還是去周遊世界，學一門自己一直想學的技藝，或者嘗試一把潛水、攀岩、跳傘？亦或欣賞一次頂級芭蕾舞或歌劇表演，甚至品嚐一次米其林廚藝？

越來越多的年輕人開始選擇後者，buy experience, not things。

圖片版權 Reuters Image caption 許多人選擇自我挑戰，自找苦吃。

自我挑戰，花錢買罪受

說到體驗，在英國，自古以來探險和體育運動就是令人羨慕和推崇的事，尋求刺激，發現新世界的慾望促使人們甘冒風險。娛樂商業化的迪斯尼樂園不受英國人的青睞，驚險刺激甚至"自我摧毀"的主題公園則最吸引遊客。

擯棄舒適生活的個人挑戰行為正日益受到英國青年的歡迎。 一些有商業頭腦的人專門在地域偏遠、環境艱苦的地區開辦經營鍛煉意志的課程。不少人情願付高昂的學費"找罪受"，確保自己能接受到格外艱辛的歷險挑戰，決意鍛造堅毅不屈，能在各種險要情況下倖存的個性。

近年來興起的各種自我挑戰的活動將空潛、洞穴探險、雪橇大賽、急流漂浮都結合在一起，提供給參與者類似英軍SAS 特種兵訓練的經歷。這些活動的名稱 如"死亡空潛"、"強手對決"、"自殺旅程"等等極度吸引著渴望探險的年輕人。

為什麼花錢買體驗性消費比買東西更得其道？美國心理學家托馬斯.季洛維齊的一段話頗有道理："體驗和經歷能融入我們的生命歷程，而商品則永遠不可能。你可以珍愛那些寶貝，甚至將它們視為你生命不可或缺的東西，但它們仍然只能游離在你生命之外。相反，你的個人經歷則成為你生命的一部分。我們的所有經歷使我們成為我們所最終成為的人。"