圖輯：巴塞羅那發生汽車撞人恐怖襲擊

  • 2017年 8月 17日

西班牙巴塞羅那市中心發生貨車衝撞行人事件，造成嚴重人員傷亡。警方已經將此事件定性為恐怖襲擊事件。

  • 西班牙當地時間8月17日傍晚，一輛白色貨車衝進巴塞羅那著名旅遊區蘭布拉大道，衝撞人群，造成13人死亡，50多人受傷。 EPA

    西班牙當地時間8月17日傍晚，一輛白色貨車衝進巴塞羅那著名旅遊區蘭布拉大道，衝撞人群，造成13人死亡，50多人受傷。

  • 事件發生後，警方開始搜捕涉案嫌疑人，據信，兇手徒步逃離現場。 EPA

    事件發生後，警方開始搜捕涉案嫌疑人，據信，兇手徒步逃離現場。

  • 警方一方面開展搜捕嫌疑人，同時護送受到驚嚇的兒童到安全地點。 AFP

    警方一方面開展搜捕嫌疑人，同時護送受到驚嚇的兒童到安全地點。

  • 恐襲事件發生後，警方在市中心將人群疏散。 AFP

    恐襲事件發生後，警方在市中心將人群疏散。

  • 警方協助人們離開市中心著名的蘭布拉大道(La Ramblas)。 Anna Lindsay

    警方協助人們離開市中心著名的蘭布拉大道(La Ramblas)。

  • 警方要求遊客和當地居民遠離蘭布拉大道(La Ramblas)。 Anna Lindsay

    警方要求遊客和當地居民遠離蘭布拉大道(La Ramblas)。

  • 恐怖攻擊發生時，許多人跑到蘭布拉大道(La Ramblas)兩旁的咖啡廳和酒吧裏面躲避。 AFP

    恐怖攻擊發生時，許多人跑到蘭布拉大道(La Ramblas)兩旁的咖啡廳和酒吧裏面躲避。

  • 事件發生時，一個攤販將彩色氣球遺棄在街頭。 AFP

    事件發生時，一個攤販將彩色氣球遺棄在街頭。

  • 當人們逃到安全地點後，他們相互安慰。 AFP

    當人們逃到安全地點後，他們相互安慰。

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