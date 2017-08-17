圖輯：巴塞羅那發生汽車撞人恐怖襲擊
西班牙巴塞羅那市中心發生貨車衝撞行人事件，造成嚴重人員傷亡。警方已經將此事件定性為恐怖襲擊事件。
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EPA
西班牙當地時間8月17日傍晚，一輛白色貨車衝進巴塞羅那著名旅遊區蘭布拉大道，衝撞人群，造成13人死亡，50多人受傷。
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事件發生後，警方開始搜捕涉案嫌疑人，據信，兇手徒步逃離現場。
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AFP
警方一方面開展搜捕嫌疑人，同時護送受到驚嚇的兒童到安全地點。
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恐襲事件發生後，警方在市中心將人群疏散。
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Anna Lindsay
警方協助人們離開市中心著名的蘭布拉大道(La Ramblas)。
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Anna Lindsay
警方要求遊客和當地居民遠離蘭布拉大道(La Ramblas)。
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AFP
恐怖攻擊發生時，許多人跑到蘭布拉大道(La Ramblas)兩旁的咖啡廳和酒吧裏面躲避。
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事件發生時，一個攤販將彩色氣球遺棄在街頭。
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當人們逃到安全地點後，他們相互安慰。
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