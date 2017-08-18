連環襲擊？西班牙警方在海濱小鎮坎布里爾斯擊斃5名自殺式襲擊者

圖片版權 EPA Image caption 警方正在坎布里爾斯對實施襲擊的轎車進行檢查。

西班牙警方稱，他們在坎布里爾斯（Cambrils）鎮擊斃了5人，阻止了另外一起預謀駕車襲擊案。襲擊者身穿炸彈背心。

和坎布里爾斯距離很近的巴塞羅那於當地時間周四（17日）下午發生小貨車衝撞人群事件，至少造成13人死亡，100多人受傷。一輛小貨車在巴塞羅那市中心蘭布拉大道（Las Ramblas）衝撞行人。

巴塞羅那襲擊案涉及的貨車司機徒步逃走，目前仍然未被抓獲。

西班牙首相馬里亞諾•拉霍伊（Mariano Rajoy）稱巴塞羅那貨車襲擊案是"聖戰襲擊"。

Image caption 坎布里爾斯（Camrils）位於巴塞羅那西南面，是一個傳統海濱度假區。

警方目前正在把發生在坎布里爾斯和巴塞羅那的襲擊案與周三發生在阿爾卡納爾（Alcanar）的一起爆炸案聯繫起來。發生在阿爾卡納爾的爆炸案造成一人死亡。

警方官員透露，在阿爾卡納爾那起爆炸案中，屋內的居民似乎"正在凖備爆炸裝置"。

在坎布里爾斯，事件還導致包括一名警員在內的7人受傷。當地時間周五凌晨，一輛轎車衝進了人群。

西班牙媒體報道稱，這輛襲擊者駕駛的車輛翻倒後，數名男子試圖爬到車外，但他們很快被警察擊斃。

坎布里爾斯位於巴塞羅那的西南面，是一個非常受歡迎的海濱度假勝地。警方稱已經掌控了局勢。

一支拆彈部隊被派往現場，拆除襲擊者身穿的炸彈背心。

巴塞羅那襲擊案最新進展

Image caption 巴塞羅那貨車撞人事件現場地圖

警方逮捕了兩人，但都不是司機。

警方還發佈了一張名叫德里斯•奧巴克爾（Driss Oubakir）的男子的照片。據稱他的身份證件被用於租賃襲擊者駕駛的車輛。當地媒體稱德里斯今年20多歲，出生在摩洛哥。但稍後的報道稱他已經向警方證實自己的證件被盜。

圖片版權 Spanish National Police/ HANDOUT Image caption 警方公布了一張照片稱該男子證件被用於租賃襲擊者駕駛的汽車，但有媒體稱該男子已像警方表示自己證件被盜。

所謂"伊斯蘭國"聲稱對巴塞羅那襲擊案負責，但沒有提供細節。

分析：汽車成了武器

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BBC安全事務記者戈登•柯雷拉（Gordon Corera）分析稱，發生在巴塞羅那的事件是最新一次使用汽車作為武器、針對標誌性或者軟性目標的襲擊案。

一年前的尼斯，法國國慶日的慶祝活動成為襲擊目標，隨後是柏林聖誕節的市場。在倫敦，西敏寺和倫敦橋以及芬斯伯裏公園成為襲擊場所，轎車及貨車被用作武器。

英國在一些重要場所增設了路障，以降低恐襲風險。還有討論說應該對租用的車輛進行檢查。但和歐洲一樣，英國的安全機構認為這種措施在防範襲擊方面存在局限。

襲擊使用的武器不需要經過任何培訓，也不需要協作或者計劃。這意味著情報機構很難提前鎖定嫌疑目標。

儘管所謂的"伊斯蘭國"聲稱自己號召士兵執行了巴塞羅那襲擊。但目前難以證明這種號召和襲擊之間有直接聯繫。

近期發生在歐洲的汽車襲擊案