芬蘭襲擊 男子刺傷多人後遭警方開槍射擊
- 2017年 8月 18日
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芬蘭警方說，一名男子在西南城市圖爾庫刺傷多人後遭到警方開槍射擊。
警方表示，這名男子在被警方射中腿部後拘留。有報道指，這名男子在行兇時高喊"真主偉大"，但官方尚未確認。
警方同時還告誡當地居民遠離市中心。
事發後，社交媒體上流傳的照片顯示一人倒在事發地點。但官方尚未公布具體的傷亡人數。
芬蘭西南警方下午在推特上報告說，圖爾庫市中心"有多人被刺"，當局還要求居民遠離市中心。