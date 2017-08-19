巴塞羅那襲擊案：一名嫌犯確認被擊斃

Image caption 嫌犯穆薩·奧卡比爾（Moussa Oukabir）已被警方擊斃。

本周四西班牙巴塞羅那襲擊案的嫌犯穆薩·奧卡比爾（Moussa Oukabir），也是警方在西班牙南部小鎮坎布里爾斯（Cambrils）擊斃的5人中的一人。

警方早前稱，正在搜尋奧卡比爾和其他三人。目前仍有一人在逃。四人被捕。

西班牙警方稍後稱，襲擊案的司機可能仍然在逃。當地媒體報道稱，在逃司機名叫Younes Abouyaaqoub，出生於摩洛哥。

奧卡比爾租用的一輛麵包車在巴塞羅那市中心蘭布拉大道（Las Ramblas）衝撞人群，致13人死亡。

警方說嫌犯一直在策劃更複雜的襲擊。

警方稱，周三發生在巴塞羅那南部小鎮阿爾卡納爾（Alcanar）的一起爆炸案使嫌犯損失了做炸彈的材料。所以他們使用車輛進行了更簡單的襲擊。

據報道，被擊斃的穆薩·奧卡比爾（Moussa Oukabir）17歲，是西班牙居民。其他嫌犯均為摩洛哥人。

圖片版權 Spanish police Image caption 只有Younes Abouyaaqoub (右一) 仍舊下落不明。

奧卡比爾被認為用他哥哥的旅行文件租用了在巴塞羅那襲擊中使用的貨車，襲擊發生後的幾個小時，在巴塞羅那北部發現一輛逃跑用的後備車。

當天晚些時候，當他們開車衝撞行人導致一死六傷後，警方在坎布里爾斯（Cambrils）鎮旁的小鎮擊斃了奧卡比爾和其他四名嫌犯。

警方對媒體稱，早前在通緝令上的18歲嫌犯Said Aallaa和24歲嫌犯Mohamed Hychami一併被擊斃。

警方還逮捕了另外四名嫌犯。