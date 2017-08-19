朝核危機反思：二戰核攻擊日本前外交秘史（下）

圖片版權 Getty Images Image caption 1945年日本投降後，美軍在廣島拍攝的一張照片仍顯示一片浩劫後的慘狀，圖為被原子彈爆炸燒燬的一輛公交車。

在各方關注朝核危機僵局的8月，人們難以忘卻二戰中美軍首次使用核武器攻擊日本、在擊敗日本帝國主義同時造成人道災難的歷史。

去年，當時的美國總統奧巴馬重訪廣島原爆地之際，表達了建立無核世界的景願。人們不禁會問：為何二戰時美國和日本之間的有關秘密和談沒有成功阻止原子彈的使用？

對日本戰爭史有深入研究的記者德本榮一郎就此做出了調查報道，解釋了為何美國試圖通過梵蒂岡打通對日本秘密外交談判的行動失敗的原因，道出一段此前鮮為人知的往事。

德本榮一郎首先於1991年採訪了當時行動中的關鍵人物之一、當年以美國電影協會的電影製作和發行人身份在羅馬和梵蒂岡活動的美國中央情報局特工奎格利。

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奎格利透露了他當年奉羅斯福總統直接領導的中情局局長多諾萬的命令，通過他在梵蒂岡的私人朋友、樞機主教瓦格諾茲找到了日本駐梵蒂岡的大使辛田健，於1945年6月份兩次傳遞了美國可能接受日本有條件投降的信息。

但東京方面似乎對辛田大使發給東京的兩封電報保持沉默。1945年7月美中英三國發表《波茨坦宣言》、敦促日本立即無條件投降後，日本置之不理，繼續作戰。8月6日和9日，美軍分別在廣島和長崎投下各一顆原子彈，日本於8月15日宣佈投降。

但對兩座城市的原子彈攻擊形成的衝擊波、大火和核輻射很快造成大約20萬到40萬人死亡，其中包括大批平民百姓。兩座人口密集的城市立即成為廢墟。

奎格利認為，東京沒有回復辛田大使。但之後，德本榮一郎查閲日本外交文件檔案，發現實際情況並不像奎格利認為的那樣簡單。

德本發現，日本天皇早在日軍襲擊珍珠港、與美國開戰之際就已經考慮利用羅馬天主教會的國際影響，通過梵蒂岡的外交渠道和美國談判停戰。

探訪歷史秘密

德本在採訪奎格利後，開始查找核對有關線索。他終於在日本外交部的檔案中發現了1945年6月5日和6月14日東京收到的兩封電報。電報上註明"絶密電報第53號"和"第59號"。

檔案中的兩封電報都有日本外務大臣東鄉茂德的批閲章，顯示電文已經被日本高層外交官看過。但之後發生了什麼仍迷霧重重。

圖片版權 EPA Image caption 2017年8月15日二戰結束72週年之際，東京靖國神社外身著大日本帝國軍服、手持刀槍的人。今日人們應從二戰歷史中學到什麼教訓？

在日本檔案中，有關美國戰略情報局在梵蒂岡的行動實施者奎格利被描述成是個"身份和目的均未知"的人士，顯示了日本方面當時對開啟這一外交渠道態度消極，也顯示奎格利認為東京沒有回復辛田大使的猜測是錯誤的。

戰爭結束後，奎格利回到美國，繼續他的電影事業，對好萊塢的發展發揮了貢獻和影響。但他一直對於未能打通外交渠道、美軍使用核武器的歷史也感到心情沉重。

1972年，奎格利寫信給前日本大使辛田說："我認為我們有責任澄清你發給東京電報的下落，不僅是對歷史負責，也是對未來負責。"

為何修改？

辛田回信給奎格利說，當時東京以及決定通過蘇聯來尋求談判終戰，不可能改變政策。

辛田補充說："現在回顧往事，對我個人更重要的是：在（太平洋）戰爭爆發前，天皇陛下已經下令給政府和梵蒂岡建交，以便在他最希望避免的戰爭發生的情況下，做好和平談判的凖備。我個人作為派駐梵蒂岡的大使未能履行上意，感到非常抱歉。"

日本在珍珠港事件不久就於1942年和梵蒂岡建立外交關係。1990年，在裕仁天皇去世後編輯出版的《昭和天皇獨白錄》也強調了日本曾希望通過梵蒂岡的影響議和的事。

但德本榮一郎發現，上世紀70年代由一些日本前外交官出版的《日本外交》一書中，也包括了辛田大使的兩封電報，但電文被改動了。比如奎格利傳達的美國可以允許日本保留天皇制等投降條件的內容被刪除。這一改動要求正是辛田提出的，而書的編輯人則是看到過他的電報的外務省老上級。

德本認為很可能是辛田因為未能完成天皇的使命的罪責感改動了書裏的內容。

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歷史教訓

在長崎原子彈投放前，8月9日零點10分，原來和日本保持友好中立的蘇聯紅軍在四千多公里的戰線上，突然越過中蘇、中蒙邊境，向中國東北的日本關東軍發動全面攻擊。

8月14日，日本昭和天皇在最後一次御前會議上主戰派和主和派的激烈爭論中做出決定，下達《終戰詔書》，亞洲各地尚存的數百萬日軍隨後紛紛放下武器，日本終於投降。

二戰雖然已經結束70多年，但很多有關歷史爭議沒有結束，包括使用核武器的問題。

奎格利認為，如果當年美日通過梵蒂岡的外交和談打通的話，不僅可能避免後來的原子彈投放，也不會有後來各大國的核軍備競賽。如果他的觀點成立的話，也許今天也不會有朝鮮開發核武器的威脅。

奎格利在戰後給辛田的信中表示，雖然沒有能阻止原子彈投放，但他們都各盡所能。他強調："對所有人更重要的是，特別是政府的決策者來說，要從歷史中吸取教訓。"