只說英語加警察吃虧 罰單無效超速者脫罪

圖片版權 AFP Image caption 只說英語執法讓一位加拿大警察吃了啞巴虧，超速駕駛的司機反倒平安無事。

開車超速吃罰單本來是件再簡單不過的事情了，但一名加拿大司機把它升級到"語言權利"的高度"金蟬脫殼"。

最終由於開罰單的交警只說英語，他的這張罰單被法院取消了。

不過這名名叫漢考特的被抓司機自己是名律師，而且母語是法語。本來由於他駕車超速被下周傳喚出庭，但他找出了一個紕漏，他生活的那個位於加拿大中南部的馬尼托巴省的小村子，大多數人都說法語。

漢考特抓住這點做文章。他聲稱，依據加拿大的《權益自由憲章》和《官方語言法案》，警方必須在執法的那個名叫聖皮埃爾-若利的地方說法語，那個地區在加拿大是官方指定的雙語區。

他指出，那位抓住他超速的警察不僅沒跟他用法語執法，而且開出的罰單也是英語的。

結果法院對他的辯詞表示同意。隨後，漢考特收到一封電郵稱，鑒於他的語言權沒有受到尊重，他超速的問題不再予以追究。

漢考特對媒體說："加拿大的執法機關必須時刻謹記憲章中的義務、並率先遵守法律。特別是那個權益憲章，它可是加拿大最重要的法律，沒有之一。"

語言權

這件事再次讓外界關注加拿大國內語言權這個棘手問題。

圖片版權 CBC NEWS Image caption 當地市長法里斯說，他對執法警察「無視法律」感到「失望」。

聖皮埃爾-若利當地市長法里斯說，駐扎在當地的加拿大皇家騎警都能雙語交流，但警力不夠時，他們也需要從別的地區臨時調撥人手支援。

而此次在執法過程中說英語的警察就是從一個講英語的社區臨時調來的。

加拿大1969年通過《官方語言法案》，該法案賦予英語和法律在該國有等同地位。

而加拿大的《權益自由憲章》於1982年生效。該憲章保障了生活在加拿大的全體民眾的政治權益、和公民權，並被當作加拿大人身份認同的奠基石。這則憲章同時認同如加拿大土著人等族群說不同語言的權利。