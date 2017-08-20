二戰運送廣島原子彈部件美軍戰艦被找到

圖片版權 AFP Image caption 這是1937年停靠在珍珠港時的「印第安那波利斯」戰艦展示出的風采。

這艘在執行完運送二戰廣島原子彈部件返航途中被日軍潛艇擊沉的功勳戰艦是美國的"印第安那波利斯"巡洋艦。日前它的殘骸終於在距太平洋海面5.5公里處被找到。

這距離它被擊沉已有72年了。

當時這艘巡洋艦剛剛執行完一個秘密使命，即為後來美軍在日本廣島投下的那枚原子彈運送部件。

但"印第安那波利斯"號被擊沉是美國海軍史上犧牲人數最多的事件，艦上總共1196名官兵僅316人獲救生還。

此次搜救行動是微軟公司聯合創始人保羅—艾倫領導的。在他的搜救團隊找到這艘戰艦殘骸時，他說這一發現令他"確實誠惶誠恐"。

"印第安那波利斯"號巡洋艦是在1945年7月30日於菲律賓海域、關島和萊特島之間被日軍潛艇的魚雷擊沉的。

儘管艦上有八、九百人都成功棄艦，但奇怪的是該艦發出的求救信號從未被接收到過。所以僅有316人在四天後被偶然發現獲救。

據信該艦沉船的海域鯊魚猖獗，很多官兵估計不幸葬身鯊口。

"印第安那波利斯"號被擊中後12分鐘就沉沒大海了。由於求救信號從未收到，所以它葬身海底的位置也從來無人知曉。

微軟聯合創始人艾倫的團隊在8月18日破解了這一"謎團"。一名海軍歷史學家通過研究，指證出了事發前一晚該艦被看到的海域。

"印第安那波利斯"號巡洋艦的最後之旅廣為熟知。它當時執行的秘密任務包括運送外號"小男孩"原子彈的部件、以及為該原子彈核反應所需的濃縮鈾燃料。這些物資被運送到美軍在二戰太平洋戰場後期用於發動原子彈襲擊的提尼安島基地。

圖片版權 PAUL G ALLEN

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該艦被擊沉不到一周後，美國向日本廣島和長崎分別投下"小男孩"、和"胖男人"原子彈，迫使日本政府投降。

艾倫在找到"印第安那波利斯"號殘骸後說："能謹此表彰在二戰中發揮功勳作用的'印第安那波利斯'號上的勇士和他們的家庭，令我確實誠惶誠恐"。

目前該艦仍屬美國海軍。搜救團隊發表聲明說，該艦殘骸有望作為戰爭文物受到保護。

當年生還的"印第安那波利斯"號官兵還有22名活在人世，他們的發言人說每一個人"都一直期待著這艘戰艦被找到的那一天"。