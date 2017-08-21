美韓聯合軍演或再挑朝鮮半島緊張情緒

圖片版權 Getty Images Image caption 去年進行的"鷹鷂"演習，美韓軍隊模擬搶灘登陸

美國與韓國正在進行一年一度的聯合軍事演習。儘管有聲音呼籲暫停這一行動，但這個持續激怒朝鮮的演習仍然如期進行。

上周，一度威脅要向美屬太平洋島國關島發射導彈的朝鮮似乎有所後退，但仍然表示會觀察美國的行動。

朝鮮已經對這些演習表示遣責，稱這是「火上燒油」。

華盛頓方面形容演習屬於防衛性質，但是朝鮮將之視為侵略的前期凖備。

中國與俄羅斯在七月則提出暫停軍事演習，以換取朝鮮停止導彈測試。

不過，美國參謀長聯席會議主席約瑟夫·鄧福德（Joseph Dunford）上星期表示，軍事演習「目前沒有在任何級別上被作為談判條件」，而美韓聯合的「乙支自由衛士」（UFG）演習將按原計劃進行。

美國已經表示，此次演習將有大約1.75萬美軍參加，大多數是負責演習的電腦模擬部分。演習將會持續大約10天。

不過，在朝鮮威脅關島，以及平壤反覆進行導彈測試引發前所未有的口水戰之後，分析人士警告，聯合軍演在敏感時期可能會被視為挑釁。

周日（8月20日），朝鮮政府官方報紙《勞動新聞》的一篇文章稱，演習將會令半島局勢惡化，並警告將可能出現「無法控制的核戰時期」。

演習都有些什麼內容？

你的器材不支持播放多媒體材料 朝韓互相觀望超過60年（英文）

美國與韓國每年都會進行兩組的模擬戰爭演練，當中涉及大量的士兵及軍事硬件。

「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷹鷂」（Foal Eagle）行動一般在春季進行，而「乙支自由衛士」則在秋季進行。

上述兩者均涉及陸、海、空三軍演練，以及電腦虛擬部分。近年，這項在韓國進行的演習還加入了反恐和防化學武器攻擊。

圖片版權 Getty Images Image caption 去年進行的"乙支自由衛士"演習在首爾模擬了一次地鐵化學武器攻擊

韓國通常調派約5萬士兵，美國則通常出動2.5至3萬士兵。

他們有時候還可能引入其他盟友的軍隊——比如去年，"乙支自由衛士"就有其他九個國家一起參加。

關於演習的說法

兩項學習都肯定會激怒朝鮮，因為朝鮮堅持認為這是侵略的凖備。

上周，朝鮮官媒指控美國，"乙支自由衛士"演習「在掩蓋侵略本質的同時試圖令戰爭狂熱升溫」。2010年，朝鮮則曾表示，美韓聯合軍演顯示了兩國是「和平的破壞者，是熱衷於將戰爭帶到這片土地上的好戰分子」。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 醫療人員撤離也是學習的內容之一

今年較早前，「關鍵決斷」和「鷹鷂」軍事演習期間，朝鮮已經警告將會「毫不留情地用公義的核武之劍打擊侵略者的核戰威脅」。

不過，雖然朝鮮經常威脅要進行嚴厲報復，但它通常最後都只是造一下聲勢，比如發射導彈或者調動一下士兵。

美國和韓國表示，演習是單純的防禦性質，並且是建基於兩國在1953年簽署的共同防衛協議。

美韓還表示，對於加強他們在面對外部攻擊時的戰備性來說，演習是必要的。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 在韓國國內同樣有人反對演習，上周就曾有反演習的遊行

演習過去引發過衝突嗎？

因政治氛圍的不同，演習有時候會令雙方關係惡化。

2015年的"乙支自由衛士"演習就發生在緊張情勢下，最終導致韓國與朝鮮在邊境互相開炮。

朝韓雙方就事件進行緊急談判，軍方官員罕見地暫停了"乙支自由衛士"演習，在幾天之後才繼續進行。