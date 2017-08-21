再有撞船事件：美艦在新加坡海域與油輪相撞

圖片版權 Malaysian Navy Chief Image caption 馬來西亞海軍負責人在推特上公布的照片顯示，美國軍艦"麥凱恩號" 在左舷後方有一個洞。

美國海軍表示，美國海軍驅逐艦"麥凱恩號"（USS John McCain）在新加坡東部海域與一艘油輪相撞，艦上十名水手失蹤，五人受傷。

美軍驅逐艦與這艘懸掛利比里亞國旗的商船相撞時正在新加坡東部海域航行，並凖備前往新加坡進行例行靠港訪問。

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相撞事件何時發生？

美國海軍發表聲明說，相撞事件發生在星期一（格林尼治標凖時間星期日21時24分），"麥凱恩號"當時正要前往新加坡進行例行港口停靠。

最初調查報告說，美軍驅逐艦在相撞後左舷受損。

馬來西亞海軍負責人艾哈邁德·卡馬魯薩曼·艾哈邁德·巴達魯丁在社交媒體「推特」上發佈了一張照片，顯示美國軍艦隻在左舷後方有一個洞。

與美軍驅逐艦相撞的是一艘懸掛利比里亞國旗的"Alnic MC號"油輪。

油輪前部水位以上約七米的地方受損，但油輪船員沒有人受傷，也沒有原油溢出。

圖片版權 Malaysian Navy Chief Image caption 馬來西亞海軍負責人在推特上發佈的Alnic MC號油輪照片。

這艘油輪噸位為三萬噸，為美國軍艦"麥凱恩號"的三倍，而油輪的長度為600英尺（182米），它的長度遠遠超過55英尺的美國驅逐艦。

搜救工作還在進行嗎？

美國海軍飛機、新加坡拖船、海軍艦艇和海岸衛隊船隻正在有關水域進行大規模的搜救工作。馬來西亞船隻也加入了搜救行動。

美國海軍第七艦隊在社交媒體「臉書」上說，在受傷的五人當中，四人的傷勢並不嚴重，並已轉送新加坡醫院接受治療。而第五人不需要接受進一步的治療。

美國海軍表示，這艘驅逐艦目前正靠自己的動力朝著新加坡樟宜海軍基地方向航行。而與之相撞的商船則向新加坡港口航行。

油輪上的船員通過電話對路透社表示，相撞對油輪的閥門造成了一些損害。據報道，這艘油輪從台灣運送近12,000噸石油前往新加坡。

圖片版權 Reuters Image caption 地圖顯示了商船與美軍驅逐艦"麥凱恩號"相撞後在海上停留的位置。

目前有何反應？

撞船事件發生不久，美國海軍部長約翰·理查德森（John Richardson）在「推特」上說，首要任務是確定船隻和船員的安全。

美國參議員麥凱恩（John McCain）在，他和妻子都在為水手祈禱。 這艘驅逐艦是以麥凱恩的父親他的祖父的名字命名。

麥凱恩在社交媒體「推特」上說，"辛蒂和我今晚會為在軍艦上的士兵們祈禱"，他並對搜救人員的工作表示感激。

美國總統特朗普也就撞船事件發推特說，"麥凱恩號"上的搜救工作仍在進行，為那些水手祈禱。

類似事件以前發生過嗎？

這是今年以來美國海軍艦船發生的第四起相撞事件。

今年6月17日，美軍導彈驅逐艦"菲茲傑拉德號"（USS Fitzgerald）在日本西南海域與一艘菲律賓集裝箱輪攔腰相撞，造成七名美軍死亡。

美國海軍上星期表示，約有十幾名水手將受到紀律處分，正副艦長等三人將被解職。

五月份，美軍一艘導彈巡洋艦與韓國一艘漁船相撞；而去年八月，一艘潛艇與一艘海上支援船相撞。

"菲茲傑拉德號"和"麥凱恩號"都是具有彈道導彈防禦能力的美軍艦艇，兩艘軍艦都以日本橫須賀海軍基地為母港。

美國海軍第七艦隊有六艘軍艦具有彈道導彈防禦能力，任何時候都有半數軍艦出海執行巡邏任務。