中國「長城汽車」要收購「吉普」真的假的？

圖片版權 FCA

中國越野車品牌"長城汽車"稱"有意收購""吉普"品牌母公司"菲亞特·克萊斯勒"，但對方稱"長城"至今並未與其接觸。

據報中國最大的越野車生產廠商"長城汽車"正合計部分或全部收購"菲亞特·克萊斯勒"，而這家意大利和美國聯手的汽車生產廠商不僅在全世界排名第七，而且旗下的品牌就包括世界聞名的"吉普"。

雖然此前有報道稱，這家中國公司希望就收購"吉普"品牌一事約見菲亞特公司的負責人，但菲亞特·克萊斯勒公司表示，這家中國公司至今尚未和他們有任何聯繫。

在二戰硝煙中名聲大噪的"吉普"品牌去年剛過了自己75歲的生日。由於它在二戰中被美軍廣泛使用，"吉普"品牌被看作是該公司旗下最具價值的資產。

菲亞特·克萊斯勒汽車的股票周一上漲了3.5%，並自今年以來上漲幅度超過25%，該公司目前市值約190億美元。

不過按照摩根斯坦利的分析，單單"吉普"一個品牌的估值就能高達270億美元。

"吉普"去年銷售了140萬輛，並計劃到2018年時，年銷售量能達到200萬輛。

相比之下，想要"吞掉"吉普的"長城"汽車去年僅賣掉了略超100萬輛，而且大部分都在中國。當然，中國是目前全世界最大的汽車市場。

目前就職於"高風諮詢集團"的前克萊斯勒公司高管比爾·拉索分析說，他認為"長城汽車"只想要"吉普"、而不是光債務就高達49億美元的母公司"菲亞特·勒萊斯勒汽車"的全部。

他說："從品牌和淨資產而言，'吉普'是菲亞特·克萊斯勒公司最值錢的寶貝。"

他稱，"長城汽車"主打的就是SUV越野車，而且這類車型在中國廣受追捧，所以雙方要是能達成交易的話"會很互補"。

圖片版權 PA Image caption 1945年7月英國首相丘吉爾逛柏林時，乘坐的就是吉普。

上海汽車市場預測公司"Automotive Foresight"負責人張豫(Yale Zhang)說："長城選擇吉普這個品牌是必然的，因為它想在SUV領域做世界最大。"

他說："'吉普'品牌地球人都知道。我認為長城汽車是在放眼全球戰略，而不是僅僅盯在美國上。"

「蛇吞象」？

長城汽車今年早些時候推出了自己SUV的高端品牌WEY(魏派)，有分析稱此舉旨在打入美國市場。

另一方面，待價而沽的菲亞特·克萊斯勒公司的首席執行官馬奇奧耐尋找合作伙伴也好、買家也好，都是想要為了更好地管控不斷上升的成本、以及尾氣排放標凖和電動車、自動駕駛車輛的研發。

圖片版權 Getty Images Image caption 菲亞特·克萊斯勒的首席執行官馬奇奧耐希望能找到合作伙伴、或者買家。

外界已經有人拿此次"長城"覬覦"吉普"與當年中國汽車品牌"吉利""蛇吞象"收購沃爾沃相提並論。

"長城汽車"的市值大約僅為160億美元，不過它的王牌可能會是中國政府的投資，該公司女總裁王鳳英也在《福布斯》雜誌"亞太最有影響力女性"中排名第七。

不過估計美國總統特朗普對這項收購會比較反感，他目前正就中國貿易行為進行調查，並且希望能保護美國汽車產業的就業機會。