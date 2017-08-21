這就是愛？法國總統馬克龍為妻子拼名分
儘管遭到抗議最終沒讓妻子當上"第一夫人"，但法國總統馬克龍還是以"憲章"方式明確了妻子布麗吉特的官方名分，成為法國史上首位如此清晰地明確配偶職責的總統。
至此，馬克龍的妻子布麗吉特終於獲得了一份官職。法國總統府頒布"透明法案"，該法案詳細界定了布麗吉特的職責範圍，該官職的費用從總統馬克龍的預算裏支付。
馬克龍給妻子布麗吉特的是一個負責法國社會生活領域裏的"實缺兒"。她的職責將包括殘疾人士保障、教育、未成年人、女性議題、健康和性別平等。
此前據信馬克龍有意把妻子扶上"第一夫人"的"寶座"，但遭到超過31.6萬人簽名的請願抗議。
法國媒體一直對這對兒年齡相差24歲的超級"姐弟戀"興趣不減。同時，布麗吉特也在法國總統大選中給年輕的老公幫了大忙，被外界視為能左右馬克龍的重要人物。
法國的社會問題是馬克龍總統競選綱領中的"重頭戲"之一。現在，這個責任交給了他的愛妻著手解決。
這回法國總統府愛麗舍宮頒布的新"憲章"可算是個新玩意兒。此前，法國史上歷任總統都從來沒有以這樣的方式、這麼明明白白地明確總統配偶的職能。
起初要造出個"第一夫人"的職位的話，就會讓法國修改法律、甚至修改憲法。現在好了，"折衷"後的憲章裏用了一個專有名詞"國家元首的配偶"。
該憲章明文規定，馬克龍夫人在任職期間不領取工資、沒有獨立預算或費用報銷，但會給她安排兩位顧問、秘書處和專門的辦公室。
由此產生的費用從法國總統預算內支付。
有趣的是，在法國總統大選過程中，當馬克龍的競爭對手菲永深陷任人唯親的"吃空餉"醜聞時，馬克龍以此大做文章，強調從政的人絶對不能任用自己的親屬。
他的愛妻此前在接受採訪時表示，她希望有關她和總統老公巨大年齡差異的惡意評論能"隨著時間消逝而無影無蹤"。
她同時承認，她與馬克龍的超級"姐弟戀"也讓她的孩子們"經常受傷"。
她說："那又如何。"