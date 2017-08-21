這就是愛？法國總統馬克龍為妻子拼名分

圖片版權 AFP Image caption 法國公眾憤怒的壓力令愛麗舍宮總統府不得不明確法國總統夫人布麗吉特的職責。

儘管遭到抗議最終沒讓妻子當上"第一夫人"，但法國總統馬克龍還是以"憲章"方式明確了妻子布麗吉特的官方名分，成為法國史上首位如此清晰地明確配偶職責的總統。

至此，馬克龍的妻子布麗吉特終於獲得了一份官職。法國總統府頒布"透明法案"，該法案詳細界定了布麗吉特的職責範圍，該官職的費用從總統馬克龍的預算裏支付。

馬克龍給妻子布麗吉特的是一個負責法國社會生活領域裏的"實缺兒"。她的職責將包括殘疾人士保障、教育、未成年人、女性議題、健康和性別平等。

此前據信馬克龍有意把妻子扶上"第一夫人"的"寶座"，但遭到超過31.6萬人簽名的請願抗議。

法國媒體一直對這對兒年齡相差24歲的超級"姐弟戀"興趣不減。同時，布麗吉特也在法國總統大選中給年輕的老公幫了大忙，被外界視為能左右馬克龍的重要人物。

法國的社會問題是馬克龍總統競選綱領中的"重頭戲"之一。現在，這個責任交給了他的愛妻著手解決。

這回法國總統府愛麗舍宮頒布的新"憲章"可算是個新玩意兒。此前，法國史上歷任總統都從來沒有以這樣的方式、這麼明明白白地明確總統配偶的職能。

起初要造出個"第一夫人"的職位的話，就會讓法國修改法律、甚至修改憲法。現在好了，"折衷"後的憲章裏用了一個專有名詞"國家元首的配偶"。

該憲章明文規定，馬克龍夫人在任職期間不領取工資、沒有獨立預算或費用報銷，但會給她安排兩位顧問、秘書處和專門的辦公室。

由此產生的費用從法國總統預算內支付。

圖片版權 AFP Image caption 這幅照片拍攝於2017年4月，在鄉間散步的馬克龍夫婦秀出萬般甜蜜。

有趣的是，在法國總統大選過程中，當馬克龍的競爭對手菲永深陷任人唯親的"吃空餉"醜聞時，馬克龍以此大做文章，強調從政的人絶對不能任用自己的親屬。

他的愛妻此前在接受採訪時表示，她希望有關她和總統老公巨大年齡差異的惡意評論能"隨著時間消逝而無影無蹤"。

她同時承認，她與馬克龍的超級"姐弟戀"也讓她的孩子們"經常受傷"。

她說："那又如何。"