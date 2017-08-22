巴塞羅那恐襲嫌犯為何都出自這座美麗小鎮

圖片版權 AFP Image caption 裏波爾小鎮以美麗的修道院建築聞名。此次襲擊案的嫌犯全是這裏的居民。

位於西班牙巴塞羅那北部的加泰羅尼亞小鎮裏波爾（Ripoll）最近成為了新聞焦點，因為巴塞羅那汽車恐襲案的大多數嫌犯都是這座小鎮的居民。

很明顯，一個極端主義團體在這個以羅曼式修道院聞名的小鎮上運作了恐襲。警方已確認，參加襲擊的年輕人是被一名和恐怖組織有聯繫的當地教長聚集起來，並接受了極端主義的洗腦。

嫌犯大多和摩洛哥人群體有關聯，他們中很多只有十多歲。

加泰羅尼亞警察局長說，這個團體據信有12人，他們為這次襲擊籌劃了超過半年。

汽車襲擊案在巴塞羅那導致13人死亡。警方認為，嫌犯在裏波爾鎮以南300公里的阿爾卡納爾（Alcanar）試制炸藥時不慎引發爆炸，便決定盡快實施襲擊行動。

圖片版權 Reuters Image caption 小鎮上的嫌犯親屬舉牌稱，我們是巴塞羅那人，我們是穆斯林，我們不是恐怖分子。

裏波爾極端團體

上周四晚，五名嫌犯在坎布里爾斯（Cambrils）駕車製造了第二起襲擊並撞死一名婦女後被警方擊斃。 這五人分別是，17歲的穆薩•奧卡比爾（Moussa Oukabir）、18歲的薩義德•阿拉（Said Aallaa）、19歲的侯賽因•阿布亞加布（Houssaine Abouyaaqoub）、奧馬爾•赫哈米（Omar Hychami）和24歲的默罕默德•希察米（Mohamed Hychami）。

還有4人遭到逮捕，分別是28歲的Driss Oukabir）、34歲的Mohamed Houli和Sahal al-Karib、以及27歲的Mohammed Aalla。

圖片版權 Catalan police/El Pais Image caption 尤尼斯•阿布亞庫布周一被警方擊斃，他是恐襲案的司機。

警方還確認，裏波爾鎮上的伊斯蘭教長艾斯沙提（Abdelbaki Es Satty）為嫌犯之一，阿爾卡納爾的爆炸事故現場發現了他的遺物。還有一名在逃嫌犯名為尤瑟福•阿拉（Youssef Aallaa），是已經被擊斃的薩義德•阿拉的兄弟。

一度在逃的司機尤尼斯•阿布亞庫布（Younes Abouyaaqoub）周一被警方擊斃。他在巴塞羅那襲擊案發生90分鐘後被現場附近的監控錄像拍到。隨後他搶劫了一輛轎車並殺死了司機。這名司機成為這一襲擊案中的第15名遇害者。

誰是頭目

被視為幕後主謀的伊斯蘭教長艾斯沙提同樣擁有摩洛哥血統。

這位主教在2014年刑滿釋放後來到這裏，此前他因販毒被判入獄兩年。

西班牙媒體稱艾斯沙提在獄中和一名叫拉希德•阿格里夫（Rachid Aglif）的犯人建立了密切關係，身為摩洛哥人的阿格里夫因參與2004年的馬德里地鐵爆炸案被判入獄，那次爆炸導致191人死亡。

圖片版權 Reuters Image caption 伊斯蘭教長艾斯沙提 (右上角)和他居住的公寓。

比利時維爾福德（Vilvorde）區的鎮長確認說，艾斯沙提曾在布魯塞爾郊區的馬赫倫待了幾個月，當地發生的一起恐襲導致了32人死亡。

一位比利時官員說，艾斯沙提2015年在馬赫倫的一所修道院進行了5個月的傳教。後來當地老人提意見說，他的傳教內容過於極端。

艾斯沙提隨後便來到了裏波爾鎮。這個風景如畫的旅遊小鎮只有大約1萬名居民。

裏波爾鎮的穆斯林社區發言人對西班牙《國家報》說，"找主教越來越難，他的出現是一個驚喜。"

圖片版權 EPA Image caption 艾斯沙提據稱已在阿爾卡納爾那起意外爆炸中喪生，廢墟中發現了上百個氣罐。警方認為他們在此地製造爆炸物。

據透露，艾斯沙提居住在修道院內一個兩居室的公寓裏，是一個"孤單而且不愛多嘴"的人。

這位主教6月離開修道院去了摩洛哥，但他的一位鄰居告訴BBC，上周二在鎮上看到了他。

警察周六搜查了艾斯沙提的住所。他被懷疑是這個恐襲團體的頭目，而這個團體在裏波爾小鎮上制定了襲擊計劃和撤離方案。