美新制裁鎖定中俄公司 能否切斷朝鮮資金來源？

圖片版權 Getty Images Image caption 美國財政部公布的制裁名單包括10家實體，其中有5家中國企業。（資料圖片）

美國對朝鮮的制裁措施進一步升級，認定中國、俄羅斯等國的10個實體和6個人涉嫌無視美國的要求，暗中支持朝鮮的核計劃，違反了聯合國決議。

美國則會一舉動無疑會讓華盛頓和北京之間的外交關係惡化。

美國財政部下屬外國資產控制辦公室（OFAC）周二（22日）公布的制裁名單包括10家實體，其中有5家中國企業，包括丹東富地貿易有限公司、丹東天富貿易有限公司、丹東至誠金屬材料有限公司、金猴集團國際控股有限公司、明正國際貿易有限公司，以及1家俄羅斯企業赫菲斯托斯-М。

美國認為，明正國際貿易有限公司的企業是朝鮮國有的外國貿易銀行(Foreign Trade Bank)的幌子公司。自2013年以來，該銀行一直是美國為切斷與該國核武器計劃有關的資金而實行制裁的目標。

另外，制裁的個人名單中，包括1名中國公民，4名俄羅斯公民和1名朝鮮公民。

中國對美國採取的制裁措施做出強烈反應，敦促美方「立刻糾正錯誤」，避免損害雙邊合作。

中國駐美大使館發言人周二表示，「中國一貫反對脫離安理會框架實施單邊制裁，尤其反對任何其他國家根據其國內法對中方實體或個人實施'長臂管轄'。"

另一方面，美國司法部提起訴訟，要求對中國丹東誠泰貿易有限公司和兩家總部在新加坡的公司實施沒收1100萬美元的處罰。

這些公司被控幫助受美國制裁的朝鮮銀行洗錢。司法部還要求因洗錢和違反制裁的行為向這些公司徵收民事罰款。

圖片版權 Getty Images Image caption 7月28日朝鮮再次試射火星-14洲際彈道導彈，引發國際社會強烈譴責。

孤立朝鮮

美國財政部說，認定上述制裁名單，是對朝鮮研發大規模殺傷性武器，違反聯合國安理會相關決議，企圖躲避美國制裁的回應，是對聯合國安理會有關決議的補充。

美國財政部長努欽說，"美國財政部將繼續向那些支持朝鮮發展核武器和彈道導彈計劃的人施加壓力，並將他們從美國的金融體系中孤立出去，從而繼續增加對朝鮮的壓力。"

他強調，"對於那些在中國、俄羅斯和其他地方的，讓朝鮮獲得用於發展大規模殺傷性武器和破壞該地區穩定的收入的個人和公司是不可接受的。我們正在採取與聯合國制裁相一致的行動，這一行動會讓人們看到無視制裁並向朝鮮提供支持將承擔的後果。"

美國的制裁措施包括凍結他們在美國的資產，及禁止美國公民與這些公司和個人進行交易。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普與金正恩之間博弈，令世人心驚肉跳，而且充滿了未知數。

切斷資金來源

聯合國安理會今年6月一致通過決議，強烈譴責朝鮮進行核武器和彈道導彈研發活動，並決定對朝鮮一系列相關實體和個人施加新的資產凍結旅行禁令。

美國日益把朝鮮在海外的資金來源作為目標，以幫助遏制其發展核武器的野心。

朝鮮問題專家稱，美國聯邦檢察機關獲得了阻止資金流入朝鮮的新權力，這可能成為對朝鮮領導人金正恩施壓的強有力工具。

針對為朝鮮提供資金的中國公司和個人，特朗普政府此前承諾加大打擊力度，上述法律行動進一步凸顯了美國政府的立場。

朝鮮最大的貿易伙伴國中國已表示，根據新的聯合國制裁決議，將禁止從朝鮮進口煤炭、鋼鐵和海產品，這些都是對朝鮮經濟至關重要的出口商品。

圖片版權 Getty Images Image caption 新的制裁措施能否逼迫朝鮮回到談判桌，仍然是未知數。

逼回談判桌

過去10年，在美國關閉對伊朗的融資渠道方面，銀行罰款起到了重要作用。幾家歐洲銀行被控清除匯往美國的電匯款中可能表明該款項來自受制裁實體的信息，並因此支付了巨額罰款。

制裁讓伊朗政府回到了談判桌前。很多制裁專家預計，銀行罰款可能成為關閉朝鮮政府資金閘門的一個關鍵工具。

《華爾街日報》引述前美國財政部高級制裁官員、現就職於保衛民主基金會的Anthony Ruggiero的話說，中國的銀行和中國政府要麼是串通為朝鮮提供融資便利，要麼選擇在關閉這些網絡方面不作為。

他說，這有可能讓那些機構受到美國的處罰，其中一些機構是中國規模最大的銀行，並且已有證據表明其為受制裁實體處理交易。

分析人士稱，相較於大幅升級制裁力度，即禁止中資銀行進入美國市場的所謂二次制裁，對銀行處以罰款可能是在外交上更容易接受的方案，這種辦法會迫使相關機構更加注意客戶的身份並關閉融資網絡。

美國和中國政府的關係已處於緊張狀態，這兩個世界最大經濟體因為朝鮮問題、不斷惡化的貿易關係和眾多地緣政治問題而矛盾加深。

過去幾個月中，美國已要求中國整頓幫助為朝鮮政府受到制裁的武器計劃和軍隊提供資金的10家中國公司。美國官員已對中國政府尚未關停這些公司愈發不滿。

圖片版權 Reuters Image caption 今年4月，朝鮮派人參加了丹東慶祝金日成生日的活動。丹東和朝鮮經濟往來密切。

朝鮮變換手法

但是，聯合國安理會朝鮮制裁委員會專家小組匯總的報告顯示，朝鮮逃避安理會制裁的手法廣泛且越發巧妙。

日本共同社引述報告稱，朝鮮的手法廣泛且越發巧妙，其中包括通過偽裝成家人名義的銀行賬戶進行交易、利用受國際條約保護的外交設施等。

這一趨勢突顯出國際社會若不團結一致採取措施就很難嚴格履行制裁的現狀。

據報告顯示，朝鮮情報機構偵察總局工作人員在意大利金融機構以妻子及父母的名義開設多個賬戶，在2011至2016年間進行了多次交易。

報告指出，中國今年2月中旬停止從朝鮮進口煤炭，朝鮮煤炭出口目的地變為了馬來西亞、越南等中國以外的國家。還存在部分經由第三國的出口。

此外，報告提到在敘利亞等中東國家及非洲多次發現朝鮮工作人員，指出可能牽涉包括地對空導彈系統在內的非法交易。

對於制裁未被切實履行的現狀，報告指出"這削弱了（迫使朝鮮）放棄大規模殺傷性武器的努力"，揭示了無法輕易斬斷核與導彈開發相關資金來源的實際狀況。

報道稱，朝鮮把成為聯合國安理會制裁對象的煤炭的出口目的地由中國轉為了東南亞各國。

由於中國發佈公告並實施禁運，朝鮮轉而謀求其他出口目的地。據悉，2月以來的半年內，煤炭及鐵礦石等出口所獲收入達到約2.7億美元。