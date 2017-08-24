寵物針灸大受歡迎：你願意帶貓咪一試嗎？

圖片版權 Reuters Image caption 實際上，幾十年前給寵物做針灸就已經出現了，但是沒有被普遍使用。

你可能聽說過在人的身上扎針灸，但是你知道這種古老的中國療法也可以服務寵物嗎？針灸作為一種獸醫護理的輔助療法目前大受歡迎 。

和人做針灸一樣，獸醫把細小的針頭插入動物身上的穴位，來減輕動物的疼痛，促進動物的血液循環。

在貓和狗的治療上，針灸最普遍用於緩解慢性疼痛，例如關節炎以及胃腸道問題。

實際上，幾十年前給寵物做針灸就已經出現了，但是沒有被普遍使用。

國際獸醫針灸協會（The International Veterinary Acupuncture Society）現在已經有1900名會員，他們這周在澳大利亞的凱恩斯舉行峰會。

但是，和其他的獸醫療法不一樣，這種針灸療法還是引起了很多人的質疑。2006年的一份報告稱："沒有足夠的證據支持或反對用針灸治療寵物"因為目前還沒有足夠的研究。

不過上千位寵物主人說，針灸改善了他們的寵物，尤其是當寵物年老生病的時候。

圖片版權 Reuters Image caption 上千位寵物主人說，針灸改善了他們的寵物，尤其是當寵物年老生病的時候。

在俄克拉何馬大學（University of Oklahoma）研究動物醫學的娜拉·史賓妮斯克（Lara Sypniewsk）說，鑒於生病動物的肝臟的情況，她一開始認為這種針灸治療並不會緩解病理疼痛 。

"但是，預防醫學（Preventative medications）讓動物活的更久些。針灸是預防醫學其中的一種。針灸讓患疾病的動物感到更舒服，這樣他們可以享受生活的時間更久。"

"推動寵物針灸的絶對是寵物的主人。人們問我他們可以怎麼樣減輕寵物的痛苦。一開始，人們100%懷疑針灸，但是他們很快就被針灸的效果震驚了。"

路透社採訪了在上海的獸醫"金日山"（譯： Jin Rishan），他說從2013年起，他治療了超過2000隻寵物，80%他治療過的動物病情都有了好轉。

圖片版權 Lara Sypniewski Image caption 娜拉·史賓妮斯克（Lara Sypniewsk）說，鑒於生病動物的肝臟的情況，她一開始認為這種針灸治療並不會緩解病理疼痛 。

但是批評針灸治療的人則說，針灸僅有"安慰劑效應"，也就是雖然治療是無效的，但人卻相信治療有效，而讓病患症狀得到舒緩的現象。

在美國，因為越來越多的人想要延長寵物的壽命，針對寵物的藥物已經發展到了幾十個億的產業。

2015年美國寵物醫院聯盟（American Animal Hospital Association ）和其他社會組織發佈了一份指南，認為針灸是"功效顯著並且安全的"，而且針灸"應該被強力推薦為"緩解寵物疼痛的治療方法。

這份指南讓很多人相信，替代醫學（alternative therapies），比如針灸、水療、以及推拿，可能在不久的將來會風靡世界獸醫學。