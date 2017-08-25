泰國法庭將前總理英拉「大米瀆職案」裁決延期

圖片版權 Reuters Image caption 英拉的支持者早早到達泰國最高法院，對英拉表示支持

泰國高等法院宣佈，前總理英拉（Yingluck Shinatrawa）涉嫌在政府大米補貼計劃當中瀆職的案件裁決延期。

案件原定於周五（8月25日）裁決，但是英拉並沒有出現；泰國最高法院宣佈裁決延後至9月27日，並對英拉發出逮捕令。

英拉被指在大米補貼計劃當中瀆職，令泰國政府損失數十億美元。

英拉在2011年成為泰國歷史上第一個女總理，她在本次案件中否認有不當行為。英拉一旦被定罪，將面臨最高十年監禁以及終身禁止參政。

她在2015年以大米計劃當中涉嫌腐敗為理由被彈劾。

彈劾發生在她下台幾個月之後，並且由將她趕下台的泰國軍政府發起。

但是英拉繼續受到民眾支持。裁決前，數以百計支持英拉的民眾聚集在曼谷最高法院外面，當局則派遣大量警力嚴陣以待。

英拉的大米補貼計劃是她競選時的基本政綱之一，在她於2011年上任後不久便啟動。

圖片版權 EPA Image caption 英拉在任期一直被爭議所籠罩

該計劃旨在增加農民收入以及解決農村貧困問題，它令政府向農民支付將近兩倍於市場價的價格購買大米。

但是它令泰國的大米出口大受打擊，導致損失至少80億美元（62.5億英鎊），並且令政府大量積壓賣不出去的米。

此計劃雖然在郊外地區的選民當中受到歡迎，但是反對者指，該計劃的價格太貴，並且有空間造成腐敗。

在審訊中，英拉辯稱自己並不直接負責該計劃的日常運轉，她堅持稱自己是政治審判的受害者。

英拉的大米計劃爭議

2011年5月－英拉當選泰國總理，之後不久啟動她的大米補貼計劃。

2014年1月- 泰國反腐當局就計劃相關事務對英拉展開調查。

2014年5月 - 泰國憲法法院在另一宗案件當中裁定英拉濫用職權罪名成立，英拉下台；幾星期後，泰國軍隊將英拉政府的剩餘人員清除出政府。

2015年1月 - 一個由軍方支持的立法機構就大米計劃中的涉嫌腐敗行為彈劾英拉，五年內禁止其參政；該機構還發起了針對英拉的法律程序。

2017年8月 - 原定就英拉案件作出裁決，但英拉未出現，法院宣佈裁決延後。

英拉執掌政府的時期一直被爭議所籠罩，並且受到反對派政治勢力的強力對抗。

作為前總理他信（Thaksin Shinawatra）的妹妹，英拉被反對派看作是她哥哥的代理人；他信在2006年被軍隊趕下台。

兄妹二人在泰國農村地區均較受歡迎，但是受到城市和中產精英階層的敵視。

自2001年以來，他們的泰國為泰黨以不同名義贏得了每一次的大選。

英拉的困境－BBC東南亞事務記者喬納森·赫德（Jonathan Head）分析

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 英拉和她的哥哥他信在郊外選民當中仍然受歡迎

英拉的命運是泰國目前的當政者面臨的一個困境。

假如她倖免於罪，保護她的他信就可能會更大膽地在大選後的泰國爭取更多的權力，超過軍方願意接受的程度。

裁定無罪將會惹怒堅定的保守派，以及那些領導抗議英拉政府的人們。

如果她被判囚，西那瓦家族的堅定反對者們就會滿意，而她也將會被完全禁止參政。定她的罪也會令那些軍方領導的政變顯得合理，成為反腐敗的一部分。

但是，這也會使得在電視上有鮮明形像的英拉成為一個反抗者的象徵，尤其是對於那些支持她的所謂「紅衫軍」來說。