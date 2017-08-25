泰國法庭將前總理英拉「大米瀆職案」裁決延期

  • 2017年 8月 25日
Supporters of ousted former Thai prime minister Yingluck Shinawatra wait for her at the Supreme Court in Bangkok, Thailand, 25 August 2017. 圖片版權 Reuters
Image caption 英拉的支持者早早到達泰國最高法院，對英拉表示支持

泰國高等法院宣佈，前總理英拉（Yingluck Shinatrawa）涉嫌在政府大米補貼計劃當中瀆職的案件裁決延期。

案件原定於周五（8月25日）裁決，但是英拉並沒有出現；泰國最高法院宣佈裁決延後至9月27日，並對英拉發出逮捕令。

英拉被指在大米補貼計劃當中瀆職，令泰國政府損失數十億美元。

英拉在2011年成為泰國歷史上第一個女總理，她在本次案件中否認有不當行為。英拉一旦被定罪，將面臨最高十年監禁以及終身禁止參政。

她在2015年以大米計劃當中涉嫌腐敗為理由被彈劾

彈劾發生在她下台幾個月之後，並且由將她趕下台的泰國軍政府發起。

但是英拉繼續受到民眾支持。裁決前，數以百計支持英拉的民眾聚集在曼谷最高法院外面，當局則派遣大量警力嚴陣以待。

英拉的大米補貼計劃是她競選時的基本政綱之一，在她於2011年上任後不久便啟動。

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Image caption 英拉在任期一直被爭議所籠罩

該計劃旨在增加農民收入以及解決農村貧困問題，它令政府向農民支付將近兩倍於市場價的價格購買大米。

但是它令泰國的大米出口大受打擊，導致損失至少80億美元（62.5億英鎊），並且令政府大量積壓賣不出去的米。

此計劃雖然在郊外地區的選民當中受到歡迎，但是反對者指，該計劃的價格太貴，並且有空間造成腐敗。

在審訊中，英拉辯稱自己並不直接負責該計劃的日常運轉，她堅持稱自己是政治審判的受害者。

英拉的大米計劃爭議

2011年5月－英拉當選泰國總理，之後不久啟動她的大米補貼計劃。

2014年1月- 泰國反腐當局就計劃相關事務對英拉展開調查。

2014年5月 - 泰國憲法法院在另一宗案件當中裁定英拉濫用職權罪名成立，英拉下台；幾星期後，泰國軍隊將英拉政府的剩餘人員清除出政府。

2015年1月 - 一個由軍方支持的立法機構就大米計劃中的涉嫌腐敗行為彈劾英拉，五年內禁止其參政；該機構還發起了針對英拉的法律程序。

2017年8月 - 原定就英拉案件作出裁決，但英拉未出現，法院宣佈裁決延後。

英拉執掌政府的時期一直被爭議所籠罩，並且受到反對派政治勢力的強力對抗。

作為前總理他信（Thaksin Shinawatra）的妹妹，英拉被反對派看作是她哥哥的代理人；他信在2006年被軍隊趕下台。

兄妹二人在泰國農村地區均較受歡迎，但是受到城市和中產精英階層的敵視。

自2001年以來，他們的泰國為泰黨以不同名義贏得了每一次的大選。

英拉的困境－BBC東南亞事務記者喬納森·赫德（Jonathan Head）分析

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Image caption 英拉和她的哥哥他信在郊外選民當中仍然受歡迎

英拉的命運是泰國目前的當政者面臨的一個困境。

假如她倖免於罪，保護她的他信就可能會更大膽地在大選後的泰國爭取更多的權力，超過軍方願意接受的程度。

裁定無罪將會惹怒堅定的保守派，以及那些領導抗議英拉政府的人們。

如果她被判囚，西那瓦家族的堅定反對者們就會滿意，而她也將會被完全禁止參政。定她的罪也會令那些軍方領導的政變顯得合理，成為反腐敗的一部分。

但是，這也會使得在電視上有鮮明形像的英拉成為一個反抗者的象徵，尤其是對於那些支持她的所謂「紅衫軍」來說。

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