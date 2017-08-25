美國七億美金"強力球"彩票得主已辭掉工作

北美歷史上最大的累積獎金——即7.787億美元（5.9億英鎊）的獲獎者已出面領獎。

53歲的王克姿（Mavis Wanczyk）是兩個孩子的媽媽，她在馬薩諸塞州的一個加油站買了該彩票。

獲勝者的幸運數字為6、7、16、23、26和4。她告訴記者，自己已經辭掉在醫療中心的工作。

美國歷史上"強力球"彩票大獎的獎金高達16億美元，但在2016年1月份由三名持有人分享。

馬薩諸塞州彩票站告訴記者，星期三晚上的票已經驗證有效。

王克姿嚼著口香糖說："我想做的第一件事就是坐下來放鬆身心。"

"我有一個夢想，它成真了。"

她告訴記者，她根據親戚的生日選了她的幸運數字。

32歲的王克姿在一家醫療中心工作，她說："我已經打電話告訴他們我不會回去了。"

她補充說她要 "把自己藏在牀上"。

記者問她是否有計劃對自己好一點，比如買一輛漂亮的新車？

但王克姿回答說，她剛在一年前買了一輛新車，現在打算全額付款了。

圖片版權 WBZ-TV) Image caption 彩票是在馬薩諸塞州的一個加油站賣出的。

一位彩票工作人員說，她是"一個工作勤奮的人"、"顯然她很興奮"。

累積獎金可以按29年付或一次付，稅後估計約為4.43億美元。

"強力球"產品集團主席查理·麥金太爾（Charlie McIntyre）在一份聲明中表示，其他6張在康涅狄格州，伊利諾伊州，路易斯安那州，新墨西哥州，賓夕法尼亞州和維爾京群島售出的彩票共贏得了200萬美元。

圖片版權 EPA Image caption 人們在加利福利亞的一家店外排隊買彩票。

馬薩諸塞州彩票人員最初表示，這張彩票最初是在波士頓郊區的沃特敦一家便利店售出的，但在星期四上午更正了位置。

目前尚不清楚錯誤如何發生。

中獎的概率為2.922億分之一。