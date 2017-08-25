美國軍艦南海巡航後被撞「疑遭中國黑客攻擊」

圖片版權 Reuters Image caption 當地時間星期一凌晨5時24分，兩船在新加坡海峽東部發生相撞，軍艦上一名水手死亡，9人失蹤

在南海航行的美國驅逐艦與商船相撞造成多人死傷，這是最近一起美軍艦在亞洲發生事故。有人懷疑相撞事故可能和中國有關。

美國海軍導彈驅逐艦「麥凱恩」號本周在靠近新加坡的海域同商船相撞，這是今年太平洋艦隊軍艦第四次發生相撞事故。目前太平洋艦隊正在進行調查，並且計劃臨時停止行動以解決安全問題。

周五（8月25日）《泰晤士報》防務編輯的一個報道說，一名前英國皇家海軍軍官說，中國船隻"廣州灣"號的活動可能是揭開在新加坡附近發生撞船之謎的重要因素。

美國驅逐艦「麥凱恩」號在新加坡附近同懸掛利比里亞國旗的油輪相撞，軍艦上1名水手死亡，9人失蹤。跟蹤數據顯示當時一艘中國船隻尾隨在油輪後面，這艘中國船隻在事故發生前掉頭避開。

黑客攻擊？

據《泰晤士報》報道，這位不願意透露姓名的皇家海軍軍官說，"這讓人感覺艦隊指揮應在更廣的範圍內調查潛在的問題，諸如黑客攻擊，水手培訓，他們如何導航，確認觀察船隻的標凖。"

圖片版權 Malaysian Navy Chief Image caption 馬來西亞海軍負責人在推特上發佈的Alnic MC號油輪照片。跟蹤數據顯示當時一艘中國船隻尾隨在這艘油輪後面，這艘中國船隻在事故發生前掉頭走開。

美國海軍在調查今年發生的第二次撞船時，沒有排除包括網絡攻擊等破壞的因素。不過美國海軍表示還沒有發現有破壞行動的具體證據。

不過這位皇家海軍的前指揮官說，一種可能是同軍艦相撞，或者油輪可能被黑客攻擊，那艘中國船隻可能在從中發揮了作用。

視頻分析

"船舶資料庫"（Vessel finder）是一個追蹤商業船隻的網站。他們發佈了一段視頻顯示撞船時的情形。從中能夠看到就在撞船前，中國船隻向左轉了幾乎90度。

視頻中沒有顯示美國海軍的那艘驅逐艦，因為該網站只追蹤商船。

在《泰晤士報》報道引述這位皇家海軍前軍官說，視頻中的油輪偏離航線可以有不同解釋，油輪可能為了避免撞上軍艦而偏離航線，也可能油輪偏離是被操控去撞軍艦。

圖片版權 Reuters Image caption 是近幾個月來美國海軍發生的第二起嚴重碰撞事件。"麥凱恩號"驅逐艦在相撞前曾經駛入中國在南海擴建的一個島礁12海里之內（資料照片）。

"如果你從一開始觀察中國船隻的航跡，這艘船尾隨那艘油輪，一直到油輪改變方向前，然後中國船隻向右轉往北駛去，事故發生時中國船隻已經遠離出事地點。"

不過據《泰晤士報》報道，看過那段視頻的另外一位高級軍官有不同看法。他認為看上去更像是"美國軍艦橫穿航運線路製造了混亂。要故意製造撞船事件，需要多方協調才能辦到。"

中國不滿

與此同時美國太平洋空軍司令表示，美國海軍在亞太地區發生數次撞船事故不會影響美軍在有爭議的南海進行"自由航行"的部署。所謂的"自由巡航"是美國針對中國控制南海水域進行的反措施。

美國太平洋空軍司令歐蕭尼西將軍說，美國將會在國際法允許範圍內，繼續在水面和空中的任何地方巡航。

「麥凱恩」號驅逐艦在相撞前，曾經駛入中國在南海擴建的一個島礁12海里之內，這是美國軍艦進行的最近一次的"自由航行"巡航。

中國在南海控制的島嶼上修建了空軍基地和軍事設施。北京對美國這種"自由巡航"表示強烈不滿。