十二年來最強颶風！哈維登陸美國得州「恐釀巨災」
大西洋熱帶氣旋哈維以12年來吹襲美國最強颶風姿態，在得克薩斯州登陸。
據美國國家颶風中心測定，哈維於四級颶風狀態下，在美國中部夏令時星期五（8月25日）22:00左右（星期六03:00 GMT）登陸得州羅克波特市，最大持續風速每小時130英里（209公里）、陣風時速155英里（249公里）。
得州州長格雷格·阿伯特稍早前警告，哈維「複雜而危險」，這將是一場「非常重大災難」，並致函總統特朗普要求增撥聯邦資源應付救災。
氣象預報稱，哈維將帶來40英寸（1016毫米）雨量和12英尺（3.5米）高的風暴潮。國家颶風中心警告，這將在首府休斯敦周邊造成嚴重水災。
阿伯特州長在發送特朗普總統的信函中說，德州將面臨數以十億美元計的財產損失，「幾乎肯定」將有人命傷亡。
白宮表示特朗普可能在下周到得州視察災情。
哈維這颶風有多糟糕？
國家颶風中心星期五早些時候預測哈維將以三級颶風登陸，如今哈維登陸時已達五級系統中的第四級。
由此，哈維成為2005年颶風威爾瑪登陸佛羅里達州以來吹襲美國的最強颶風，也是2004年颶風查理以來首個吹襲美國的四級颶風。
威爾瑪當年造成共87人死亡。同年8月，颶風卡特琳娜重創路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans），超過2000人遇難。
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哈維將帶來哪些危險？
哈維的強勁陣風並非最大的威脅，而是其帶來的降雨量和風暴潮。
氣象學家們警告，哈維將帶來非比尋常的雨量，加之颶風可能在得州沿岸徘徊，暴雨恐將持續至下周中期。
其中，蘊藏豐富石油的美國第四大城市休斯敦（Houston）預測將在未來幾天錄得20英寸（508毫米）的降雨量。
風暴潮更將給得州沿岸中部雪上加霜。風暴潮是指低氣壓「拉高」潮汐至異常高度時，強風把海浪推向岸邊。
結合這兩大因素，國家颶風中心警告得州東南沿岸將發生「災難性淹水」。
美國45%石油提煉設施都設在墨西哥灣沿岸，其中以得州聖體市（Corpus Christi）的石油港地位最舉足輕重。石油企業在颶風抵達前已減產20%防範，市場也擔心哈維將導致石油產量下降，造成石油價格走高。
聖體市市長此前已公開呼籲低窪地區居民撤離，但當局並未發佈緊急撤離令。
特朗普總統也呼籲得州居民聽從地方當局指示。
哈維來襲對得州居民生活造成哪些影響？
颶風登陸前，得州中部出現試圖撤離的長長車龍。英國酷玩樂隊（Coldplay）原定於星期五晚在休斯敦舉行的演唱會也宣告取消。
在加爾維斯頓（Galveston），三艘郵輪據報無法靠岸，至少2萬名旅客受影響。當地報章稱，客輪可能要一直滯留海上，直到下周中期。
聖體市一家兒童病院調用飛機緊急轉運10名新生兒加護病房的住院病兒到內陸醫院，以防颶風登陸後引發停電。