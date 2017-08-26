天鴿重創澳門後 另一颱風再逼近廣東地區

圖片版權 COURTESY Ã」DEO CARMEL VISTEÃ Image caption 資料圖片：颱風天鴿吹襲澳門

熱帶氣旋帕卡（Pakhar）預計將於周日（8月27日）登陸廣東，路徑與早前重創澳門的颱風天鴿類似。

澳門地球物理暨氣象局及香港天文台於周六日間已懸掛一號風球。

澳門地球物理暨氣象局公布的消息，帕卡將會在周日中午最接近澳門，約在澳門西南約100至150公里略過。另外，澳門周日清晨至早上或會懸掛八號風球。

香港天文台指出，周日天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，低窪地區可能出現水浸。

中國氣象局亦發出颱風黃色預警，預計帕卡周日於廣東深圳到陽江一帶沿海登陸。

圖片版權 Reuters Image caption 帕卡在菲律賓呂宋東部沿海登陸

根據中國氣象局消息，帕卡周五已在菲律賓呂宋東部沿海登陸。

社交媒體反應

颱風帕卡即將來襲，不少澳門人在社交媒體上表達擔心，希望不再有人命傷亡。

網友Stephen Chan在臉書上表示：「天鴿走了，帕卡又來。希望澳門平穩渡過，大家繼續發揮澳門精神，守望互助。」

另一名網友JackyLo Lo則說：「繼續努力，幾天后還有一個風球……澳門要撐著啊！」

Anna Leong說:「澳門的大家，加油呀！未來星期日又有一個風帕卡，大家要平安渡過，在那之前一起努力救災！加油加油加油！ 大家團結一致，共渡難關！！ 這幾天讓我看到人間有情！！ 澳門加油！」

天鴿善後工作仍然繼續

圖片版權 Reuters Image caption 天鴿來襲後，澳門停水停電

天鴿周三（8月23日）吹襲澳門，至今造成九人死亡，更斷水斷電。颱風重創澳門，亦令市民對政府處理手法大感不滿。

澳門電力周六下午公布，已完成所有受「天鴿」破壞的用戶變電站設備，但仍有網民在澳門電力Facebook專頁留言指電力尚未恢復。

澳門自來水曾指，青洲水廠經已搶修三台水泵，而青洲水廠、大水塘大廠及路環水廠「運作理想」，澳門供水狀況已明顯改善。

不過，於用水高峰時段，局部地區仍有機會出現水壓不足或停水的情況.

民主派政團新澳門學社副理事長蘇嘉豪對BBC中文說，澳門正加快善後工作。

「現時帕卡即將來襲，市面上加快清理垃圾，疏導渠網。有上一次經驗，我想大家警覺性更高。暫時又不會說很擔心，至少普遍不會說很恐慌，但都在做好凖備。」

圖片版權 AFP Image caption 澳門居民清理垃圾

他又形容，救災進度「漸入佳境」。「市民義工及團體都大力支持，守望相助，所以現在善後速度變快了。」

「現時當務之急希望盡快恢復市面秩序及水電。」

至於，有人擔心清理工作未完成或會導致病疫爆發。蘇嘉豪說：「大家的擔憂應該會慢慢紓緩。衛生局開始在街區使用熱霧機滅蚊滅蟲，防止傳染病爆發。如果今天之內可以清理大型垃圾及積存已久的垃圾，應該可以控制。」